Der Kampf gegen den Einheitsbrei: Jedes Stück ein kleines Kunstwerk

BRAUNAU. Forster-Brüder Simon und Johannes übernahmen die elterliche Schmiede im Tal.

Simon (vorne) und Johannes Forster in der Schmiede im Tal Bild: Innblick/Klika

Schon als kleiner Bub hat Simon Forster die Arbeit mit dem Feuer gereizt. So belegte er im zarten Alter von erst neun Jahren bei den Österreichischen Schmiede-Meisterschaften den 3. Platz. Vater Franz hat seinen Söhnen das Talent quasi in die Wiege gelegt – und so übernahm Simon 2009 auch die elterliche Schmiede im Braunauer Tal, in der er seit heuer durch seinen jüngeren Bruder Johannes unterstützt wird.

"Am liebsten widme ich mich Projekten, die mich auch kreativ herausfordern", erzählt Simon Forster. Bedauert im gleichen Atemzug aber, dass im Alltag leider sehr wenig Zeit dafür sei. Vater Franz, mittlerweile in Pension, hatte sich einen Ruf als Künstler erarbeitet, war mehrfacher Staatspreisträger im Bereich Gestaltung und Handwerk. "Wir arbeiten jetzt mal darauf hin, dass jedes Stück, welches unser Haus verlässt, ein kleines Kunstwerk wird", setzen sich Simon und Johannes bescheidenere Ziele.

Immer etwas Spezielles

Zugekaufte Fertigteile, die nur mehr zusammengeschweißt werden, gibt es bei den Forsters nicht. "Jede Arbeit ist was Spezielles, Handgefertigtes. Es liegt an uns, aus den meist grob formulierten Kundenwünschen was Ansprechendes zu machen", steckt der ältere der beiden Brüder, Simon (30), die Leitlinie der kleinen Firma im Braunauer Tal ab. Nun, das "Ansprechende" sind Geländer, Ziergitter, Tore, Geschenke für besondere Anlässe, Plastiken für Gärten, Grabmäler oder Brunnen, Schilder, Vorhangstangen usw. Der Ideenreichtum der beiden Schlosser hat sich bereits herumgesprochen. Ebenso ihre Unternehmensphilosophie.

Trotz der guten Ausbildung im elterlichen Betrieb, etlichen "Schnupperwochen" in anderen Unternehmen und der Referenzen waren die Anfangsjahre als Jungunternehmer für Simon Forster nicht gerade ein Zuckerschlecken: "Im ersten Jahr ging es noch. Da hatte ich noch einen größeren Auftrag vom Krankenhaus. In den Folgejahren aber hat es mich schon etwas gestrudelt, ist kaum ein Gewinn übrig geblieben. Größere Aufträge konnte ich überhaupt nicht annehmen, da ich ja allein war. Erst nach rund drei Jahren hat sich die Situation verbessert, ich habe Aufträge von Maschinenbau-firmen bekommen, die auch heute noch ein wichtiger Bestandteil sind."

Bruder Johannes (28) ist Anfang des heurigen Jahres in das elterliche Unternehmen eingestiegen und möchte, dass der aussterbende Beruf des Schmiedes nicht ganz in Vergessenheit gerät: "Wir haben zwar nicht vor, personalmäßig aufzurüsten, aber einen Lehrling könnte ich mir schon mal vorstellen." Auch der jüngere der beiden Unternehmer schätzt besonders die freie Zeiteinteilung an der Selbständigkeit. "Privatleben und Job vermischen sich natürlich, vor allem wenn Werkstätte und Wohnung am selben Gelände sind", weiß der zweifache Vater Simon.

In Zukunft wollen die beiden Forster-Brüder ihre handwerklichen und gestalterischen Talente aber noch mehr ausleben, verstärkt Netzwerke knüpfen und das Künstlerische noch mehr in den Vordergrund stellen. Damit wird Metall-Kunst-Handwerk Forster schließlich auch identifiziert. In der Galerie "Brot und Wein", direkt bei der Schmiede im Tal, sollen in absehbarer Zeit auch wieder neue Kunstschmiedearbeiten zu sehen sein.

