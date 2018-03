Der Goalgetter ist bei Gurten 1b zurück

Neuhofen Trainer Friedl kann personell endlich wieder aus dem Vollen schöpfen.

Nach einem halben Jahr beim FC Andorf freut sich Gurtens Trainer Ivan Dimitrov über die Rückkehr seines Torjägers Klaus Zweimüller. Bild: Furtner

Nach einem sehr starken Frühjahr 2017 ging der Höhenflug des SV Taufkirchen mit Platz 3, nur vier Punkte hinter dem Führungsduo, auch im Herbst weiter. Dennoch will man in der Pramtal-Gemeinde die Bäume nicht in den Himmel wachsen lassen. "Der Aufstieg ist für uns derzeit kein Thema", stapelt Seki Goldberger tief. Dies gilt auch für den Auftakt in Rottenbach. "Mit einem Punkt wären wir zufrieden", will Goldberger den Vorletzten nicht unterschätzen. Spielertrainer Feichtinger ist wegen der 5. Gelben Karte gesperrt. Zudem hat mit Nico Vitale ein torgefährlicher Mittelfeldspieler die Pramtaler verlassen. Mit Patrick Egger und Johannes Auinger sollen zwei Talente aus den eigenen Reihen diese Lücke schließen.

Münzkirchen im Plansoll

"Wir haben mit Platz 5 im Herbst das gesteckte Ziel erreicht, wollen uns aber nicht zurücklehnen und in den Top 5 bleiben", hofft Münzkirchens Sektionsleiter Riegler mit einem Sieg gegen Gurten 1b auf einen erfolgreichen Start. Die Vorzeichen dafür stehen gut: "Es sind alle fit, Trainer Hackl kann aus dem Vollen schöpfen." Leicht wird dieses Vorhaben nicht, denn die Gurtner können im Abstiegskampf jeden Zähler dringend brauchen. "Wir wollen auf keinen Fall verlieren", gibt Teambetreuer Daxberger als Devise aus. Damit soll der erste Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht werden. Vor allem ein Mann soll es für die Gurtner richten: Goalgetter Klaus Zweimüller, mit 29 Treffern wesentlich am Aufstieg in die Bezirksliga beteiligt, beendete nach einem halben Jahr sein Gastspiel in Andorf und soll wieder für die nötigen Tore sorgen.

Der Klassenerhalt ist auch das große Ziel des USV Neuhofen. "Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen können", ist Co-Trainer Mühlbacher überzeugt. Durch die Rückkehr der Langzeitverletzten Bayer, Bauchinger und Brattan stehen Trainer Friedl drei wichtige Stützen wieder zur Verfügung. Zum Auftakt wartet mit Peuerbach gleich ein schwerer Brocken.

Auch in St. Roman will man so schnell wie möglich die nötigen Punkte sammeln, um das Abstiegsgespenst zu verscheuchen. Ob das gleich zum Auftakt bei den heimstarken Munderfingern gelingt, ist allerdings fraglich. "In Munderfing wartet eine ganz schwierige Aufgabe", wäre Sektionsleiter Gahbauer daher mit einem Unentschieden sehr zufrieden. Daniel Kapfhammer ersetzt den verletzten Standarkeeper Martin Mayr. Legionär Molnar kehrte nach Ungarn zurück, dafür wurde Arpas Annus verpflichtet.

"Nicht in den Abstiegsstrudel geraten", ist für Dorfs Schriftführer Stoll oberstes Ziel im Frühjahr. Die Pramtaler gastieren zum Auftakt bei den Vöcklamarkt Juniors, die in der Hinrunde knapp mit 2:1 die Oberhand behielten. Für Tormann Stefan Luser, der zu seinem Stammverein St. Martin zurückkehrte, wurde Huso Cajtinovic von den Jungen Wikingern verpflichtet. Ebenfalls nicht mehr dabei sind die Legionäre Podolecz und Simon. Neu in Dorf: Levente Rosta vom ungarischen Verein FC Csepel. Für die Furthner-Elf stehen in der Rückrunde acht Heimspiele am Programm. "Traditionell sind wir auswärts stärker", hofft Stoll deshalb auf eine Trendwende.

Spieltermine: Samstag, 17. März, 15.30 Uhr: Ranshofen - Neumarkt/Pötting, Vöcklamarkt Juniors - Dorf/Pr. , Neuhofen - Peuerbach, Rottenbach - Taufkirchen/Pr., Munderfing - St. Roman, Eggelsberg/M. - Ostermiething. Sonntag, 18. März, 15.30 Uhr: Gurten 1b - Münzkirchen

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema