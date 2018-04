Der Brucknerbund legte in Ried den Grundstein für die heutige Musikschule

RIED. 1958 wurde erstmals Musikschul-Unterricht angeboten, heute gibt es 1400 Musikschüler.

Direktor Geroldinger mit Porträts von Blanca und Otto Jürgen; das Kulturzentrum St. Josef wird vielfältig genutzt Bild: rokl, jowa

Es war 1958, als Musiker des Rieder Brucknerbundes eine Musikschule ins Leben riefen, die den Nachwuchs für das eigene Orchester sichern sollte. Eine handvoll Lehrer unterrichtete damals in Privatgemächern – das war die Geburtsstunde der heutigen Landesmusikschule, die zu einer der renommiertesten Musikschulen des Landes zählt.

Professor Otto Jürgen hatte damals die Initiative ergriffen, seine Frau Blanca – sie starb 2017 im 101. Lebensjahr – führte nach dem frühen Tod ihres Mannes die Musikschule weiter. Schon damals wurden pädagogische Teilbereiche wie musikalische Früherziehung ins Programm aufgenommen. 1977 wurde die Rieder Musikschule ins Landesmusikschulwerk integriert. "Dadurch wurde auch die Lehrerausbildung geregelt, und das Berufsbild des Musikschullehrers wurde ins Leben gerufen", berichtet Direktor Eduard Geroldinger. Er hat 1995 die Leitung der Rieder Landesmusikschule übernommen.

Seitdem hat sich viel geändert: "Ein Meilenstein war es, als wir von der Wohlmayrgasse weg ins ehemalige Konvikt übersiedelt sind. 2003 sind wir dort eingezogen", sagt Geroldinger. Zuvor mussten rund 70 Musikschullehrer im Gebäude in der Wohlmayrgasse den Unterricht in nur 20 Unterrichtszimmern abwickeln. "Schon damals waren wir in Ried in puncto Größe und Ausstattung ein Vorbild, die Pädagogen aus ganz Oberösterreich sind nach Ried gepilgert, um sich das anzusehen."

Das neue Gebäude wurde bewusst als "Kulturzentrum St. Josef" bezeichnet, denn dort findet nicht nur Musikschulunterricht statt. "Dieses Haus ist auch für Vereine und Gruppen ideal, es ist voll ausgelastet", sagt der Musikschuldirektor. Auch die geistliche Gemeinde – die Konviktsgemeinde – hält in der Kapelle ihre Gottesdienste ab.

Die Liste jener Gruppen und Vereine, die im Kulturzentrum St. Josef ihrer Tätigkeit nachkommen, ist lang: Von der Innviertler Künstlergilde über die Stadtkapelle Ried, dem Sinfonischen Blasorchester Ried, dem Riedberg-Chor bis hin zum Männergesangsverein und der Theatergruppe des Gymnasiums reicht die Kooperation.

1400 Musikschüler

Rund 1000 Schülerinnen und Schüler werden derzeit im Haus unterrichtet, zusammen mit den Zweigstellen in Eberschwang, Taiskirchen und Mettmach sind es rund 1400 Musikschüler. Rund 70 Pädagogen unterrichten. In der Geschlechterverteilung schlägt das Pendel mittlerweile Richtung Frauen aus: "Das Musizieren wird zusehends weiblicher. Da ist die Konkurrenz durch Fußball nicht so groß, und die Mädchen sind durchhaltender und konsequenter", sagt Geroldinger. Dagegen gebe es keine typischen Männer-und Frauen-Instrumente mehr.

Schon ab 20 Monaten ist im "Musikgarten" mit den Eltern eine spielerische Annäherung an die Musik möglich, Unterricht wird bis ins Erwachsenenalter erteilt. "Unser ältester Musikschüler war 86 Jahre alt", sagt Geroldinger. Zählt man das Projekt "Veeh-Harfe", das im Seniorenheim umgesetzt wird, dazu, geht die Alterskurve bis über 90 Jahre hinauf.

Die Gesamtheit zählt

Es sei nicht eine einzelne Veranstaltung, die dem langjährigen Musikpädagogen und Musiker Edi Geroldinger in den vergangenen 23 Jahren seiner Direktorszeit in Erinnerung geblieben ist: "Es ist die Gesamtheit und die Möglichkeiten, die sich in diesem Haus bieten, auch abseits des Alltäglichen. Jede Minute, die man in Musik investiert, ist sinnvoll!"

