"Der Bockerer" auf dem Kirchenplatz

BRAUNAU. Bauhoftheater Braunau will ein Stück Zeitgeschichte im Gedenkjahr 2018 zeigen

Hans Peter Luibl als Hatzinger, Gerhard Kasinger als Dr. Rosenblatt und Boris Schumm als Karl Bockerer Bild: Robert Banfic

Er ist niemand Besonderes, der Karl Bockerer. Er betreibt in Wien eine Fleischerei, ist dem Alkohol nicht abgeneigt und spielt gern Karten. Dass er am gleichen Tag wie ein gewisser Politiker aus Braunau geboren wurde, schert ihn wenig. Bis dieser Politiker auch seine Welt auf den Kopf stellt: Nach dem Anschluss an Deutschland wird sein Sohn Mitglied der SA, die Gattin wird glühende Hitlerverehrerin und der Lieblings-Tarockpartner, Doktor Rosenblatt, muss nach Amerika auswandern. Da beginnt der Bockerer auf seine eigene Art zu handeln: Mit einer Mischung aus Naivität, Humor und Bauernschläue leistet er passiven Widerstand.

Bewusst haben sich die Bauhoftheater-Mitwirkenden für dieses Schauspiel frei nach Ulrich Becher und Peter Preses entschieden, um es im Sommer 2018 auf dem Braunauer Kirchenplatz zum Besten zu geben. Denn 2018 ist ein Gedenkjahr und erinnere an die tragischen und aufwühlenden Ereignisse nach dem Anschluss an Hitler-Deutschland im März 1938. "In einer Zeit, in der es nur mehr wenige Zeitzeugen gibt, in der wir gerade sehr aktuell zum wiederholten Male über rechtsextreme Tendenzen in der Gesellschaft und in der Politik diskutieren, wo sich in sozialen Medien eine sachliche Diskussion darüber in einer allgemeinen Beschimpfungskultur mit unfassbaren Abscheulichkeiten auflöst und Rassismus und Hetze in vielen Bereichen wieder gesellschaftsfähig sind, braucht es mehr Erinnerungskultur", heißt es auf der Homepage des Vereins.

Der Bockerer sei keine leichte Sommerkomödie, sondern ein Volksstück und eine Geschichtslektion ohne den Zeigefinger zu erheben, dafür mit viel Humor.

Zu sehen ist das Stück erstmals am Freitag, 6. Juli, 20 Uhr, auf dem Braunauer Kirchenplatz. Weitere Aufführungstermine sind Samstag, 7., Donnerstag, 12., Freitag, 13., Samstag, 14., Donnerstag, 19., Freitag, 20., Samstag, 21., Donnerstag, 26. Juli jeweils um 20 Uhr.

Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Während er sich online wegen der neuen Datenschutzverordnung noch verzögert, können Karten seit Anfang Juni im Braunauer Kartenbüro in der Linzer Straße und im Café Zeitlos am Stadtplatz erworben werden.

