Daxl: "Es gibt Gespräche mit mehreren Kandidaten"

RIED. Trainersuche bei der SV Guntamatic Ried dauert weiter an.

Kampf um den Ball: Rieds Innenverteidiger Peter Haring im Duell mit Kapfenbergs Lucas Rangel Bild: GEPA

"Es war viel zu wenig von uns. Wir haben uns den Sieg nicht verdient", sagte SV-Guntamatic-Ried-Kapitän Thomas Gebauer nach der Nullnummer am Freitagabend in Kapfenberg. Der Rückstand auf den Zweitplatzierten Hartberg beträgt drei Punkte. Um den fixen Aufstiegsplatz noch zu erreichen, muss sich die SV Ried in den letzten neun Saisonspielen enorm steigern. Der Unmut bei vielen Fans wird von Woche zu Woche größer.

Es gibt aber auch Stimmen, dass man in dieser schweren und existenziell wichtigen Situation noch mehr hinter der Mannschaft stehen solle. Am Freitag kommt es in Wiener Neustadt zum Duell der beiden kriselnden Aufstiegskandidaten. Auch die Niederösterreicher stehen unter Druck.

Trainersuche geht weiter

Laut SVR-Finanzvorstand Roland Daxl ist es sehr wahrscheinlich, dass Interimstrainer Fränky Schiemer auch gegen Wiener Neustadt auf der Betreuerbank Platz nehmen wird. "Es gibt Gespräche mit mehreren Kandidaten", betont Daxl. Er gehe aber davon aus, dass bis Freitag noch keine Entscheidung über einen Nachfolger von Lassaad Chabbi fallen werde. "Ich bin guter Dinge, dass Schiemer und das Trainerteam die Situation gut meistern. Die Stimmung in der Mannschaft passt. In der Offensive gibt es sicher noch viel Luft nach oben, aber zumindest steht die Defensive wieder besser", sagt Daxl.

Verteidiger Peter Haring sagte nach dem Unentschieden in Kapfenberg: "Es macht Spaß, mit Schiemer zu arbeiten. Wenn er bleibt, ist es sicherlich kein Nachteil."

Heimvorteil im Saisonfinish

Bei der SV Ried setzt man im Aufstiegskampf auf den Faktor Heimvorteil. Nach dem Auswärtsspiel in Wiener Neustadt haben die Rieder noch fünf Mal Heimvorteil bei nur drei Auswärtsspielen. Auch gegen den TSV Hartberg spielt die SV Ried noch einmal vor heimischem Publikum.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema