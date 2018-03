Das ungewöhnliche Hobby des Florian B.

SCHÄRDING, OBERNBERG. 22-jähriger Innviertler "grundelt" seit Jahren im Schlamm des Inn nach wahren Exoten – Muscheln. Hohe Auszeichnung für Erstnachweis der Chinesischen Teichmuschel.

Diese vier Muschelarten hat Florian Billinger aus dem Inn "gefischt". Bild: Burgstaller

Wenn er seiner Lieblingsbeschäftigung nachgeht, ist Florian Billinger gebeugt unterwegs – einem Fragezeichen gleichend. Der 22-jährige Biologiestudent ist ein Experte was Muscheln im Inn angeht. Sogar eine zuvor nie gefundene Art hat der junge Innviertler bereits nachgewiesen.

Volkszeitung: Ihr Vater gilt als Experte was die Vogelwelt am Inn angeht. Ihnen haben es aber die Muscheln angetan, warum das?

Florian Billinger: Grundsätzlich erscheinen Muscheln aufgrund ihrer langweiligen Lebensweise wenig spannend und aufregend. Doch genau dieser enge Bezug zum Lebensraum, dass sie im Gegensatz zu den Vögeln nicht zum Abwandern befähigt sind, macht die Muscheln zu exzellenten Bioindikatoren. An ihnen können langfristige Entwicklungen verschiedener Umweltfaktoren direkt abgelesen werden. Durch Vergleich mit Daten aus den 1970er Jahren kann somit die ökologische Entwicklung der Stauseen am unteren Inn rekonstruiert und nachvollzogen werden.

Sie haben zwei Jahre lang den Grund am unteren Inn im bayerisch-oberösterreichischen Grenzgebiet nach Muscheln durchpflügt. Haben Sie gefunden, wonach Sie suchten?

Im Zuge unseres Maturaprojektes an der HTL Braunau konnten Philipp Mayr aus Mining und ich 760 Probeflächen zu je einem Quadratmeter auswerten. Gefunden haben wir vier Arten, wobei eine davon – die Chinesische Teichmuschel – für den unteren Inn noch nicht nachgewiesen war. Diesen Neufund haben wir publiziert, er brachte uns beim bundesweiten Jungforscherwettbewerb „Jugend innovativ“ in die Finalrunde. Daraufhin durften wir beim „International Youth Science Forum“ am Imperial College London unser Heimatland Österreich vertreten. Also ja, wir fanden, was wir suchten und wurden dafür großzügig belohnt. Ich führte die Untersuchungen im Anschluss an unsere Matura alleine fort.

Wie viele Muscheln leben in dem von Ihnen untersuchten Inn-Bereich?

In den geeigneten Abschnitten, also den eher ruhigeren Buchten, die nur mäßig durchströmt werden, leben durchschnittlich 0,5 bis 2 Individuen pro Quadratmeter. In Altarmen, die den Anschluss an den sehr kalten Inn verloren haben, etwa der Reichersberger Au, sind jedoch Besiedlungsdichten von mehr als 15 Exemplaren pro Quadratmeter möglich.

Muscheln stellen für Gourmets vielfach echte Gaumenfreuden dar. Sind die Inn-Muscheln essbar?

Ganz ehrlich, ich würde sie nicht probieren. Im Ökosystem dienen sie als Abfallverwerter, die beispielsweise von Exkrementen der hier lebenden Vögeln stammen. Außerdem stehen diese teilweise gefährdeten Arten unter Naturschutz!

Schwimmen, kriechen oder laufen Muscheln? Wie viele Meter ungefähr schaffen sie in der Minute?

Sie kriechen ruckartig im Bodenschlamm umher. Dabei benutzen die Großmuscheln ihren muskulösen „Fuß“, den sie nach vorne strecken und anschließend den restlichen Weichkörper mit Schalen nachziehen. Pro Stunde können sie dabei rund einen Meter zurücklegen.

Haben die Muscheln des Inn natürliche Feinde?

Bisamratten ernähren sich im Winter zusätzlich zur pflanzlichen Kost mit dem proteinhaltigen Inneren der Großmuscheln. Sie tauchen nach der Muschel, bringen sie ans Ufer und verspeisen diese dort. Die eingebürgerte (amerikanische) Bisamratte hält so die eingeschleppte Chinesische Teichmuschel im Zaum und trägt dazu bei, dass diese nicht zu häufig wird. Eine argumentative Zwickmühle für bekennende Gegner gebietsfremder Arten.

Wie vermehren sich Muscheln?

Das wichtigste Merkmal der Fortpflanzung in dieser Tiergruppe ist das Larvenstadium, in dem die winzig kleinen Muscheln als Schmarotzer an den Kiemen von Fischen, am sogenannten „Wirt“, leben. Sie ernähren sich dabei vom Gewebe des Wirtsfisches, ohne großen Schaden anzurichten. Nach einigen Wochen als Parasit sind sie groß genug, um sich vom Fisch zu trennen und ab dann ein selbstständiges Dasein im Bodenschlamm zu führen.

Bei Ihrem Vortrag vor Oberösterreichs Wasservogelzählern in Schärding haben Sie erwähnt, dass die Bestandsdichte der Muscheln im Inn rückläufig ist, wieso das?

Bis in die späten 1970er Jahre war der Inn gespeist mit dörflichen Fäkalabwässern, die große Menge an Nahrung für die Schlammbewohner, Fische und Vögel in den Fluss brachten. Dieser Zustand war nicht natürlich, hielt jedoch die Lebensgrundlage vielverzweigter Nahrungsketten aufrecht. Die Abnahme der Tierarten, die von dieser Nahrung abhängig waren, war die logische Konsequenz der nachhaltigen Reinigung dieser Abwässer in den Inn. Um 1990 dürften die Großmuscheln praktisch vom Inn verschwunden sein, ehe wie in jüngster Zeit wieder häufiger wurden. Dieser leichte Aufwärtstrend ist auf die großflächige Bewaldung auf den entstandenen Inseln in den Stauseen zurückzuführen. Diese riesigen Weidenbestände bringen in Form von Laub Ästen oder ganzen Bäumen wieder Nährstoffe in die Gewässer, welche schlussendlich als Nahrung für die Großmuscheln zur Verfügung stehen.

Groß wie ein kleiner Brotlaib

Malermuschel (Unio pictorum): Ist die einzige Flussmuschel am Unteren Inn, kann eine maximale Schalenlänge von 12 Zentimetern erreichen.

Gemeine Teichmuschel (Anodonta anatina): Eine heimische Teichmuschelart, wird selten größer als 14 Zentimeter.

Große Teichmuschel (Anodonta cygnea): Eine heimische Teichmuschelart, maximal mögliche Schalenlänge über 20 Zentimeter.

Chinesische Teichmuschel (Sinanodonta woodiana): Aus Südostasien eingeschleppte Teichmuschelart, kann eine Schalenlänge von 25 Zentimetern erreichen.

Die größte von Florian Billinger gefundene Chinesische Teichmuschel brachte ein Lebendgewicht von 1,1 Kilo auf die Waage.

