Das singende Kind der Götter

BRAUNAU, MAUERKIRCHEN. Musiktheater: Roman der HLW-Schülerin Vanessa Graf kommt auf die Bühne

Seit Wochen proben die HLW-Schüler und Schülerinnen für das Musiktheater "Cleopha". Bild: OÖN-stoc

Sie ist jung, schüchtern und hasst es, im Mittelpunkt zu stehen. Das ist die Beschreibung der Protagonistin aus dem Buch "Cleopha. Das Kind der Götter." Geschrieben hat es, wie in der Warte berichtet, die Mauerkirchner Schülerin Vanessa Graf. Dass aus ihrem Debütroman, erschienen im Innsalz-Verlag, ein Musiktheaterstück wird, hätte sie sich vergangenes Jahr sicher nicht gedacht. Doch nicht nur ihre Protagonistin wächst über sich hinaus, sondern auch die Schüler der HLW Braunau, die unter der Regie von Eva Hruby-Lehner die Geschichte der schüchternen Cleopha, die erfährt, dass sie ein Nachkomme der griechischen Götter ist, auf die Bühne bringen. Und zwar mit viel Musik. Komponiert hat sie Projektleiter und Lehrer Stefan Plasser. Auch die Songs stammen aus seiner Feder und zeigt sich vom Projekt begeistert: "Es bietet eine optimale Gelegenheit, Proben- und Bühnenerfahrung zu sammeln und trotz eines dicht gefüllten Stundenplans Raum für künstlerische Arbeit zu finden." Inhaltlich werden im Stück viele Themen angesprochen, die zentrale Bildungsinhalte seien: Gleichberechtigung, Gemeinsamkeit, Zusammenhalt. Seit Wochen studiert er mit den Solisten, dem Chor und der Band den musikalischen Teil ein. Bald wird es ernst: "Cleopha" das Musik-Theaterstück wird uraufgeführt. Am Mittwoch, 4. April, 10.45 Uhr können Schüler erstmals das Theaterstück im VAZ Braunau sehen. Insgesamt vier Aufführungen sind geplant, auch öffentliche – für die Abendvorstellung am Premierentag um 19.30 Uhr gibt es bereits Karten im Kartenbüro Simböck, aber auch im Sekretariat der HLW. Weitere Schülervorstellungen sind tagsdrauf am Donnerstag, 5. April, um 9 und um 11 Uhr. Reservierungen für Schulen werden per Mail an mtt.cleopha@gmx.at oder unter der Nummer 07722/ 63426 angenommen. Das Stück ist für alle ab zehn Jahren zu empfehlen.

Mehr Informationen gibt es auf der Facebook-Seite "Cleopha".

Ein Video "Carpool-Karaoke" mit dem musikalischen Leiter Stefan Plasser:

