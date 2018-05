„Das ist die beste Schulung, die es gibt!“

RIED. 26 Rot-Kreuz-Teams traten am Samstag zum Österreichischen Sanitätshilfebewerb in Ried im Innkreis an. Sie mussten in ihnen vorher unbekannten Situationen einen Einsatz simulieren.

Szenario: Brand Bild: Alois Furtner

„Schussverletzung rechter Oberschenkel!“ Der Sanitäter des Roten Kreuzes ruft mit kräftiger aber ruhiger Stimme seiner Kollegin zu. „Blutdruck hält!“ Ein Mann liegt stark blutend am Boden, angeschossen bei einem Polizeieinsatz. Er hat im Streit seine Frau niedergestochen und ist dann auf den Polizisten losgegangen. Dieser konnte den rabiaten Mann nur mit einem gezielten Schuss überwältigen. Geschockt sitzt die kleine Tochter des Paares am Boden und fragt weinend: „Wo ist der Papa?“ Eine Sanitäterin beruhigt das Mädchen, währenddessen kümmern sich weitere Helfer des Roten Kreuzes um die verletzte Frau.

Diese Szenario spielte sich am Samstag am Rieder Marktplatz ab - mehrmals, insgesamt 26 Mal. Es war einer jener realistisch inszenierten Einsatzmomente für die 26 Teams aus Oberösterreich, Niederösterreich und Vorarlberg, die zum österreichischen Sanitätshilfewettbewerb nach Ried im Innkreis gekommen waren.

Einen ganzen Tag lang wurden an vier Stationen verschiedene Einsätze simuliert: Von einem eskalierten Familienstreit mit Polizeieinsatz über einen Brand im Keller des Hallenbades, einen Arbeitsunfall in der Rieder Brauerei, bei dem ein Lkw-Fahrer einen Herzinfarkt erlitten und sein Lkw einen Mann überrollt hat, bis hin zu weniger spektakulären aber nicht minder wichtigen Einsätzen im Pflegeheim, wie der Bezirksgeschäftsführer des Roten Kreuzes Ried, Josef Frauscher, den OÖNachrichten erklärt. Über diese Gruppenbewerbe hinaus wurden an Einzelstationen auch weitere Situationen nachgestellt, in denen jeder Sanitäter sein individuelles Ersthelfer-Können zeigen musste.

170 Mitarbeiter des Roten Kreuzes – die Bewerbsteilnehmer nicht eingerechnet – waren damit beschäftigt, den Wettbewerb professionell und realitätsnahe durchzuführen, zu bewerten und zu dokumentieren.

Während der von einem Rot-Kreuz-Mitarbeiter gespielte Polizist gerade den gewalttätigen Ehemann überwältigt und bei der Versorgung des Verletzten assistiert, sagt der Rieder Rot-Kreuz-Chef Frauscher: „Das ist die beste Schulung, die es gibt. Die Gruppen wissen nicht, was sie erwartet. Es ist hektisch, da sind dann auch noch Zuschauer – da wird alles zum riesigen Stress wie in der Echtsituation! Schließlich sollen ja alle daraus lernen.“

Zeit als limitierender Faktor

Für jeden simulierten Einsatz steht nur begrenzt Zeit zur Verfügung. Nach der festgelegten Zeitspanne wird der Bewerbs-Einsatz abgebrochen. Bewerter des Roten Kreuzes machen sich auf einer Checkliste genaue Notizen und bewerten den Ablauf, die Kommunikation und die Führungsarbeit der Beteiligten. Je nachdem, was und wie alles in dieser Zeit erledigt wurde, werden die Punkte verteilt. Ein erstes Feedback erhalten die Teilnehmer gleich nach ihrem Einsatz, die genauen Punkte werden später ausgewertet.

Seit dem Herbst ist das Rieder Rote Kreuz mit der Vorbereitung des jährlich stattfindenden Bewerbes beschäftigt. Die verschiedenen Szenarien hat das Rieder Rot Kreuz-Team in Abstimmung mit der Führungsakademie der Rettungsorganisation ausgearbeitet. Der Aufwand ist enorm: Sogar ein eigenes Maskenbildnerteam aus der Abteilung „Realistische Unfalldarstellung“ (RUD) ist im Einsatz und präpariert die „Unfallopfer“ sehr realistisch.

Thomas aus Tumeltsham bei Ried spielt den gewalttätigen Ehemann, Laura – ebenfalls aus der Rieder Nachbargemeinde – simuliert die Ehefrau, die niedergestochen wird. „Wir sind jetzt zum sechsten Mal im Einsatz“, berichten die beiden beim OÖN-Besuch. „Wir bemühen uns, dass wir jedes Mal gleich spielen, damit für alle Beteiligten die Bedingungen gleich sind“, sagt Laura. „Aber man kennt schon die Unterschiede bei den einzelnen Gruppen“, berichten die beiden. Auch der „Polizist“ – er spielt den Polizisten – schwitzt schon an diesem sonnigen Samstagvormittag. „Hoaß is‘!“, ruft er den Zusehern zu und kümmert sich um den angeschossenen Mann.

In einem Zelt wird indessen die zweite „Opfer“-Besetzung für den Einsatz vorbereitet. Natalie Wiesner von der Rot Kreuz-Ortsgruppe Kopfing präpariert gerade die „Stichwunden“ von Nicole aus Neuhofen an der Krems. Natalie ist Mitglied der Gruppe RUD – realistische Unfalldarstellung – des Roten Kreuzes, die für Bewerbe oder Ausbildungskurse wirklichkeitsgetreue Verletzte schminkt. Iris Fuchsbauer aus Lambrechten und Nathalie Feichtner aus Ried – beide sind in der Rieder Ortsgruppe tätig – assistieren. Das Team hat Erfahrung. „Wir sind 15 Personen und jedes Monat in ganz Oberösterreich im Einsatz“, erzählt Nicole.

„Die Bewerter beobachten sehr genau, wie die Teilnehmer als Gruppe oder Einzelperson vorgehen. Für jeden Patienten gibt es dazu eine Check-Liste“, sagt der Rieder Rot-Kreuz-Chef Josef Frauscher. Der Bewerb wird in drei Leistungsstufen – mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad in den Kategorien Gold, Silber und Bronze – durchgeführt. 19 Gruppen traten heuer in Bronze an, sieben in Silber. Nur wer den Silber-Bewerb absolviert hat, darf auch in der Gold-Kategorie antreten. 13 teilnehmende Gruppen wagten sich diesmal darüber. Frauscher hat die Bewerbsleitung seinem Kollegen Christian Dobler-Strehle übertragen (mehr über ihn lesen Sie am Montag in den OÖNachrichten in der Rubrik „Oberösterreicher des Tages“).

Indessen gibt der Einsatzleiter das Zeichen für den Abbruch, die festgelegte Zeit ist abgelaufen. Die Bewerterin klatscht mit der Sanitäterin aus Sattledt ab und gibt ihr somit schon ein wertvolles Feedback. „Alles sehr gut gemacht, alles richtig gemacht!“, sagt sie, und die junge Sanitäterin strahlt. Ihre Patientin wäre im Notfall bestens versorgt gewesen.

