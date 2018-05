Das ist cool: Aus Freude über den Heiratsantrag in das Eismeer gehüpft

WALDZELL. Seit sie ihre BAKIP-Maturareise mitorganisiert hat, lässt Franziska Reifetshammer das Fernweh nicht mehr los – Der Lehrerjob muss noch ein wenig warten.

Mutiger Sprung ins Eismeer. Die Wassertemperatur lag bei minus 1,8 Grad. Zur Info: Salzwasser gefriert erst ab rund zwei Grad minus . Bild: privat

Mit einem Bad auf einem Elefanten im Meer hat die junge Innviertlerin schon bei ihrer Maturareise 2012 Aufmerksamkeit erweckt – die OÖNachrichten berichteten darüber. In den sechs Jahren seither hat Franziska Reifetshammer aus Waldzell ihren ehemaligen Maturareise-Veranstalter Wolfgang Stolzlechner nicht nur besser kennen-, sondern sogar lieben gelernt. Bei einem Aufenthalt in der Antarktis hat Wolfgang nun seiner Franziska einen Heiratsantrag gemacht.

Beide bekräftigten ihr gegenseitiges Versprechen mit einem waghalsigen Sprung in das minus 1,8 Grad kalte Meer (Salzwasser beginnt erst bei Minus 1,9 Grad Eiskristalle zu bilden). Die Außentemperatur betrug plus 2 Grad! Seit sie ihren Wolfgang – den bekannten Erlebnis-, Sprachen- und Sportreisenveranstalter mit Sitz in Mondsee – kennt, zieht sie mit diesem beruflich und privat um die Welt. 44 Länder hat sie in den sechs Jahren, in denen sie bei Stolzlechner mitarbeitet und zuletzt sogar die Leitung der Sprachreisen übernommen hat, bereist. So "nebenbei" hat die heute 24-Jährige den Lehrberuf erlernt und alleine seit Abgabe ihrer Bachelorarbeit im Juli bis zum Ende des Vorjahres 31 Wochen auf "Weltreisen" verbracht.

Ob sie jedoch mit heurigem Schuljahr einen Job als Lehrerin antreten wird, weiß Reifetshammer noch nicht so recht. Zu schön ist das Reisen und Mitarbeiten im Büro des Freundes. Verneinend und schmunzelnd schüttelt Wolfgang Stolzlechner im Hintergrund seinen Kopf: "Ich brauche Franziska zum Organisieren der immer mehr werdenden Schülersprachreisen nach London", hofft der ehemals leidenschaftliche Fußballer, dass seine Freundin im Team Stolzlechner noch länger mitstürmen wird.

Zweite Liebe: FC Liverpool

Apropos Fußball: Auch diesbezüglich ist der Funke vom seinerzeitigen Friedburg-Kicker auf seine Freundin übergesprungen. Wolfgang ist "seit ich denken kann" Liverpool-Fan. Auch Franziska ist immer wieder dabei, wenn es gilt, die Roten Teufel an der berühmten Anfield-Road in Liverpool zu unterstützen. Erst vor wenigen Tagen hat das Paar lautstark und persönlich anwesend dazu beigetragen, dass die Klopp-Truppe einen Heimsieg gelandet hat.

Auslöser war ein OÖN-Bericht

Franziska Reifetshammer ist 2012 durch einen OÖN-Bericht über eine etwas andere Maturareise, abseits von Alkohol- und sonstigen Exzessen bekannt geworden. Sie hat damit beigetragen, dass Wolfgang Stolzlechner dieses Angebot stark ausgeweitet hat. Unter dem Motto "Tropi-X" – "Thailand, die mit Abstand x-kursivste Maturareise Österreichs" wartet auf die "endlich reifen" jungen Menschen Abenteuer, Spaß und jede Menge Unterhaltung. Details über die weitere Angebotsvielfalt unter www.stolzlechnervision.at.

Persönliche Infos gibt es u. a. bei franziska.reifetshammer@gmx.at oder unter Tel. 0664 / 3827441.

