Das große Turnier-Finale

RANSHOFEN. 53 Bewerbe bis zur schweren Klasse lockten Einsteiger und Profis gleichermaßen auf die Anlage des RC Hofinger.

Verena Victoria Riedler sammelte in Ranshofen ordentlich Punkte und geht als Führende ins Finale beim OOEPS Cup. Bild: TEAM myrtill

Mit dem doppelt ausgeschriebenen Spring- und Dressurturnier wurde in Ranshofen der dreiwöchige Veranstaltungssommer abgeschlossen. Obwohl die heimische Fraktion gut aufgestellt war, dominierte die starke ausländische Konkurrenz und ging am Wochenende dreimal als Tagessieger hervor – sowohl am Viereck als auch in der Springarena.

Bei den Dressurreitern setzte sich am Eröffnungstag Alexandra Eiband gekonnt in Szene und sicherte sich im Sattel von "City Man H.S." den Sieg in der ersten S-Dressur des Wochenendes (Junge Reiter Vorbereitungsaufgabe). Das Duo kam knapp an die 69 Prozentmarke heran und verwies Julia Thalhauser-Andersen und Vanessa Theresa Oppowa auf die hinteren Plätze.

Parallel dazu drückten Andreas Brenner und Helmut Schönstetter den Springbewerben ihren Stempel auf. Auch der RC Hofinger sammelte einige Achtungserfolge: Annika Rutrecht sicherte sich mit der Bestzeit den Sieg im Standardspringen der R1-Reiter. Clemens Bernard und "Quite Gold" wurden im Einlaufbewerb prämiert, ebenso wie Nora Punz mit "Esthea". Jacqueline Forsthofer war doppelt im Einsatz und doppelt platziert: Sieg mit "Sandrino 3" in der A-Dressur und fehlerfreie Vorstellung samt Top-Resultat mit "Zafira 35". Lisa Thaler ließ mit einem ersten und einem vierten Rang aufhorchen. Wie in der Vorwoche sorgten auch Tobias Skiba und "Viktor 6" mit einem Sieg und Platz fünf für Erfolge. Gut unterwegs war erneut Lisa Hofinger, die mit ihren Pferden "Aschanti 3", "Cini Mini", "Narnia" und "Vila Nova" ein volles Programm hatte, dafür mit mehreren Spitzenplatzierungen belohnt wurde.

Marion Geiger sammelte mit "Princess Peron" und "Sapiento" Top-Ten-Ergebnisse. Franziska Altmann zeichnete sich mit einem vierten Rang in der lizenzfreien Dressurprüfung aus. Daniela Preu und "Fort Nox" waren in den L-Dressuren einmal siegreich und einmal auf Platz zwei klassiert. Mit drittem Rang in der Dressurprüfung der Klasse LM konnte Elisabeth Schoßböck-Seilinger den Sprung aufs Siegespodest besiegeln. Christine Zoller bestach mit ihrem "Doni del Rey.

