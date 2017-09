Das erste Treffen seit der Gründung

Derby mit ganz besonderen Vorzeichen.

Dem SV Schildorn (links Trainer Helmut Schuller) gelangen gegen Reichersberg die ersten beiden Saisontreffer. Bild: Florian Ertl

Ein prestigeträchtiges Spiel kann man zwischen Antiesenhofen/Ort und Reichersberg erwarten. Diese Teams treffen seit der Gründung beider Vereine erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Dennoch sind beide Orte stark miteinander verbunden. Musik- und Tennisverein kooperieren, auch im Bereich Fußball stand eine Zusammenarbeit im Raum, bis Antiesenhofen mit Ort eine Einigung erzielte. Reichersbergs Berichterstatter Erich Schönberger hofft auf ein enges Derby, bei dem Reichersberg nur überraschen kann. Kurt Kaltenböck, Schriftführer der SPG Antiesenhofen/Ort sagt: "Wir freuen uns wahnsinnig auf dieses Treffen. Es hat immerhin 60 Jahre gedauert."

Bereits am Freitag findet das Derby zwischen Schildorn und Waldzell statt. Beide Teams starten mit dem Selbstvertrauen eines Sieges in der Vorwoche. Schildorn könnte mit einem Sieg den Kontrahenten in der Tabelle überholen, doch auf dem Papier ist Waldzell der Favorit. War es in den Vorjahren meist noch umgekehrt, erreichte man im letzten Jahr den starken vierten Platz, während Schildorn eher im Tabellenkeller zu finden war. Auch beide direkten Duelle gingen im Vorjahr an die Waldzeller. Dennoch hält Waldzells Obmann Lang den Ball flach und erwartet ein "wie immer schwieriges Spiel."

Auch in Mettmach findet ein Derby statt, kommt doch mit Riegerting ein benachbarter Verein. Die Elf von Trainer Roland Elflein befindet sich in guter Verfassung, bisher konnten alle vier Spiele gewonnen werden. Als Prunkstück stuft Sektionsleiter Josef Wageneder die Offensive ein: "Wir sind im Angriff gut drauf, weshalb wir einen tiefstehenden Gegner erwarten. Trotzdem hoffen wir auf einen Sieg."

Eine etwas kuriose Bilanz hat aktuell Pattigham/Pramet zu verzeichnen. Beide Auswärtsspiele wurden gewonnen, zu Hause hat man hingegen noch keinen Punkt geholt. Nun spielt man erneut auf fremden Rasen und muss zu Aspach/Wildenau. Trainer Karl-Heinz Ringl hofft auf eine Verlängerung der "Auswärtsserie", stellt aber auch fest, dass Prognosen oft schwierig sind: "In dieser Klasse ist bei jedem Spiel die Tagesverfassung wichtig. Zudem haben wir ein junges Team, dem noch die letzte Konstanz fehlt."

Dank überzeugender Leistungen liegt Lohnsburg seit der ersten Runde auf dem ersten Tabellenplatz. Laut Sportchef Thomas Mittermayer ist die Stimmung in der Mannschaft aktuell glänzend und er hofft, dass das auch noch lange so anhält. Er hält vor dem Spiel in Aurolzmünster auch nichts vom Tiefstapeln und erwartet sich von seiner Elf den nächsten Dreier, warnt seine Spieler aber davor, zu unachtsam zu sein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema