Das Open Air wird zum Grenzenlos-Fest

"Da Janker" Emanuel Blüml (priv.) Bild:

FRANKING. Nachdem das ursprünglich für Juni angekündigte Sommer-Open-Air am Holzöstersee wegen eines Sturmes aus Sicherheitsgründen abgesagt werden musste, kommt es nun am Sonntag, 9. Oktober, ab 16.30 Uhr zu einer Neuauflage. Die Freiluftveranstaltung verwandelt sich dabei in ein Grenzenlos-Fest.

Dieses Mal wird das Event in der Stockhalle Franking ausgetragen – das Wetter kann also mit Sicherheit keinen Strich durch die Rechnung machen. Das Programm kann sich auch beim zweiten Anlauf sehen lassen: Das jetzt "Herbst"-Open-Air beginnt mit "D’ Wanghausner", das sind gestandene Männer aus Wanghausen (Gemeinde Hochburg-Ach). Danach wird mit "Wespa Music" ein aus Salzburg stammendes Akkustik-Duo die Zuschauer begeistern.

Heimspiel für "Da Janker"

Im Anschluss daran wird Andy Borg, bekannt aus der Fernsehsendung "Musikantenstadl" auftreten: Der Abschluss wird an diesem Abend zum Heimspiel für Emanuel Blüml: Der gebürtige Tarsdorfer wird mit seiner Band "Da Janker & die Haferlschua" das neue Tourprogramm "Grenzenlos" präsentieren – und die Gäste können sich auf "Hoamatrock" mit G’fühl freuen.

Karten für das Grenzenlos-Fest sind unter www.franking-holzöster.com und unter der Nummer 06277/8119 erhältlich. Bereits für Juni gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Braunauer Warte verlost zusätzlich 3x2 Karten: Bei Interesse einfach eine E-Mail an e.prechtl@nachrichten.at senden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 31 - 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema