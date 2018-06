Das Leben von Martin Burgstaller ist geprägt von seiner Liebe zur Musik

METTMACH. 20 Jahre Präsident des Innviertler Symphonieorchesters, Häuslbauer, Kapellmeister, und...

Martin Burgstaller ist ein Musiker mit Leib und Seele. Bild: Leo Fellinger

Die Musik ist sein Lebensinhalt. Für sein großes ehrenamtliches Engagement als Präsident des Innviertler Symphonieorchesters wurde dem Mettmacher Martin Burgstaller von Landeshauptmann Thomas Stelzer kürzlich der Konsulententitel für Musikpflege verliehen. Die Volkszeitung traf den Vollblutmusiker zum Interview.

Rieder Volkszeitung: Sie haben ihre musikalische Karriere bereits mit fünf Jahren gestartet Von wem haben Sie das große Talent geerbt?

Martin Burgstaller: Vater, Geschwister, wir sind eine äußerst musikalische Familie. Ich habe bereits als Fünfjähriger Gesangsunterricht genommen. Mit sieben Jahren habe ich an der Landesmusikschule Mettmach mit dem Violinunterricht begonnen.

Bereits in jungen Jahren haben Sie ein Orchester gegründet. Nicht gerade alltäglich, oder?

Das war im Jahr 1998. Damals war ich 19 Jahre alt und habe das Innviertler Symphonie-Orchester gegründet, dessen Präsident ich seither bin.

Das war Ihnen aber noch nicht genug?

Im selben Jahr habe ich auch noch das Volx-Brass-Ensemble "Innviertler Wadlbeisser" gegründet. Leider spielen wir beim Musikfest am kommenden Wochenende das letzte Mal. Die Orchesterlandschaft hat sich stark verändert. Unser Trompeter ist in Wien, der Posaunist in Graz. Früher konnte man ein Jahr vorausplanen, jetzt gibt es bei den Orchestern nur mehr Dienstpläne sechs Wochen im Voraus. Da lassen sich die Auftritte nicht mehr planen. Jeder Veranstalter will ein Jahr vorher wissen, ob wir auftreten können.

Was würden Sie als Ihren größten Erfolg bezeichnen?

Musikalisch habe ich beim ISO sehr viel erlebt. Die Projekte waren immer eine große Nummer. Ich habe rund 60 Projekte organisiert, das bedeutet zirka 500 Stunden an Vorbereitungszeit pro Jahr und zwei Wochen Urlaub, wenn die Orchestermusiker vor Ort waren. Bis man ein 120 Mann starkes Orchester beisammen hat, da hängt man viele Stunden am Telefon. Stolz bin ich darauf,, dass es gelungen ist, in der langen Zeit auch finanziell so zu wirtschaften, dass sich am Jahresende immer eine schwarze Null ausgegangen ist. Unser größtes Projekt war 2014 "Hollywood in Ried". Da kamen mehr als 2000 Besucher und wir haben große bekannte Filmmelodien gespielt.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welchen Musiker würden Sie gerne einmal treffen?

Das wäre der leider schon verstorbene Leonard Bernstein gewesen. Von den noch lebenden Künstlern würde ich gerne Daniel Barenboim treffen. Er ist ein argentinisch-israelischer Pianist und Dirigent. Er hat mir schon einmal Noten zur Verfügung gestellt. Das war völlig unkompliziert.

Sie sind seit 2001 auch Kapellmeister der Marktmusikkapelle in ihrer Heimatgemeinde. Eine große Umstellung?

Natürlich gibt es große Unterschiede. Bei den ISO-Proben ist das Niveau sehr hoch, weil viele renommierte Orchestermusiker und Studenten dabei sind. Aber wir haben uns von einer B-Kapelle zu einer sehr guten D-Kapelle entwickelt und sind von anfangs 35 auf 65 Musiker gewachsen. Es ist musikalisch schon sehr befriedigend, wenn man mit guten Freunden und Amateuren ein Konzert spielt, das dem Publikum gefällt. Und man weiß, wo man angefangen hat und sieht, wo man am Schluss gelandet ist.

Mettmach feiert am kommenden Wochenende ein großes Musikfest. Was wird den Gästen alles geboten?

Wir feiern den 135. Geburtstag der Marktmusikkapelle. Mit etwas Wehmut verbunden ist natürlich der letzte Auftritt mit den Innviertler Wadlbeissern am Freitag. Bei der Feldmesse am Sonntag werden zirka 700 Musiker die Feldmesse musikalisch umrahmen. Auf dieses Gesamtspiel freue ich mich schon. Insgesamt werden uns mehr als 60 Musikkapellen besuchen. Das wird aber auch eine große Herausforderung für unsere vielen ehrenamtlichen Helfer werden. Aber wir werden die Aufgabe mit Bravour meistern.

Zur Person:

Geboren: 11. April 1977

Familie: verheiratet mit Gisela, 3 Kinder (Nils, Pia und Henriette)

Hauptberuf: Finanzierungsvermittler bei der DVG (seit 2006)

Hobby: Bis im vergangenen Jahr hat Martin Burgstaller in der Tischtennis-Mannschaft gespielt.

