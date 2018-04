"Das Innviertel ist auch einer der bedeutendsten Kulturräume im Land"

INNVIERTEL. Beim Innviertler Kultursommer arbeiten Braunau, Ried und Schärding eng zusammen.

Bürgermeister und Kulturbeauftragte im Foto-Terminstress: Präsentation des "inn4tler sommers" Bild: rokl

97 Veranstaltungen an insgesamt 25 verschiedenen Orten – der inn4tler sommer, die Kultur-Veranstaltungsreihe der drei Innviertler Städte, bietet heuer ein umfangreiches Programm. Dieses wurde am Dienstag in Schärding vorgestellt. Das Motto: "Musik, Theater, Kunst, hautnah".

"Kultur hat einen großen Stellenwert für Schärding, mit dem ‘inn4tler sommer’ haben wir eine Kulturmarke im Innviertel geschaffen. Es ist dies der zehnte gemeinsame Kultursommer", sagte Schärdings Bürgermeister Franz Angerer. Nicht nur die Bewohner des Innviertels nutzen das umfangreiche Kulturangebot, auch aus dem bayerischen Raum kommen immer mehr Besucher zu den Kulturveranstaltungen im Innviertel, wie Angerer erklärte.

"Unser gemeinsames Programm zeigt, dass die drei Städte viel zu bieten haben", sagte Gerald Ecker vom Stadtamt Braunau, der die "hohe Qualität und die bunte Vielfalt" des Angebotes hervorhob und ebenfalls auf die grenzüberschreitende Wirkung des "inn4tler sommers" hinwies: "Das ist gelebtes Miteinander drent und herent", sagte Ecker. Braunaus Bürgermeister Johannes Waidbacher lobte die gute Kooperation der drei Städte (Braunau war ja erst vor einigen Jahren dazugestoßen): "Wir sind ja der Juniorpartner, ich kann jetzt nur empfehlen: Hingehen und genießen!"

Große künstlerische Dichte

Rieds Stadtchef Albert Ortig betonte "mit Freude und Stolz in der Brust", dass das Innviertel nicht nur eine der wirtschaftlich stärksten Regionen des Landes sei, sondern "auch neben und mit dem Zentralraum kulturell eine der bedeutendsten Regionen geworden" sei. Wichtig sei die ständige Weiterentwicklung dieser Initiative. "Wir haben klein begonnen, und nun decken wir die gesamte Region ab", sagte Ortig.

Das Programm des Kultursommers spiegle "die große Dichte an künstlerischem Potenzial wider", wie der Rieder Landesmusikschuldirektor Eduard Geroldinger sagte, der mit Kulturamtsleiterin Sieglinde Frohmann das Rieder Programm vorgestellt hatte. Es gelte, die Kulturschätze nun auch herzuzeigen. Der Programmbogen (siehe Webseite) spannt sich von 2. Mai bis zum 30. September in allen künstlerischen Sparten: von Bildender Kunst über Musik und Theater hin zur Literatur.

Mit dem Burgkirchner Pianisten Johannes Wilhelm war einer der renommiertesten Innviertler Künstler Gast bei der Präsentation des Kulturprogrammes in Schärding. Johannes Wilhelm war 2001 als Sieger eines vom Rieder Lions Club veranstalteten Musikwettbewerbes hervorgegangen, und er wird auch heuer beim großen Lions-Galakonzert am 24. Juni in Ried wieder mit einem Mozart-Klavierkonzert zu hören sein. "Es ist schön, wenn man sich künstlerisch Ziele setzen kann, sich weiterentwickelt und andere dadurch motivieren kann", sagte er. www.inn4tler-sommer.at

