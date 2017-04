Das Gipfeltreffen der Top-Stürmer

Duell zwischen Fischer und Breitenthaler.

Große Erleichterung herrschte bei Dorf an der Pram (rechts Kapitän Martin Nisser, links Martin Hackinger) nach dem wichtigen Sieg gegen Ranshofen. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Auf das Spitzenduo warten schwere Auswärtsspiele. Tabellenführer Schalchen muss zum Dritten Rottenbach und den Utzenaichern steht der schwere Gang nach Munderfing bevor. Im Herbst nahmen die Oberinnviertler einen Punkt aus Utzenaich mit. "Munderfing ist eine sehr kampfstarke Mannschaft", erwartet Sektionsleiter Weibold ein enges Match. In dieser Partie kommt es auch zum Aufeinandertreffen die beiden Topstürmer Alfons Fischer und Thomas Gierbl Breitenthaler.

Die im Frühjahr noch ungeschlagenen Dorfer empfangen Schlusslicht St. Marienkirchen/S. Für Obmann-Stellvertreter Gerhard Gadermayr keine "gmahde Wiesn": "Wenn wir so couragiert wie gegen Utzenaich auftreten, ist ein Sieg möglich, nehmen wir das Spiel aber auf die leichte Schulter, dann können wir eine unangenehme Überraschung erleben." Im Vorjahr nahmen die Samaskirchner jedenfalls alle drei Punkte aus Dorf mit. Diese könnte der TSV auch diesmal dringend brauchen.

In der Hinrunde schlitterte Münzkirchen gegen Peuerbach in ein 0:4-Heimdebakel. "Diese Scharte möchten wir ausmerzen und zumindest einen Punkt mitnehmen", fordert FCM-Berichterstatter Kinzelberger Wiedergutmachung. "Mit Rottenbach haben wir den Dritten geschlagen, warum soll dies nicht auch gegen den Vierten gelingen?"

Nach einem tollen Rückrundenstart schaut die Lage für den SV Taufkirchen an der Pram schon deutlich besser aus. Diese Erfolgsserie soll auch im dritten Heimspiel in Folge gegen den Vorletzten St. Pantaleon fortgesetzt werden. Mit dem dritten Sieg in Folge könnte die Feichtinger-Elf sogar den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen.

Am 11. September 2016 feierte Neuhofen 1b mit einem 5:3 gegen Ostermiething den letzten Sieg. Nun gastieren die Klochan-Schützlinge erneut bei ihrem "Lieblingsgegner" und hoffen natürlich, nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten zu müssen. Punkte könnte der SVN im Abstiegskampf jedenfalls dringend brauchen.

Spielberichte

Ranshofen – Dorf/Pr. 1:2 (0:0)

In einer ausgeglichenen Partie auf mäßigem Niveau gingen die Dorfer, die aus wenigen Chancen zwei Tore machten, als glücklicher Sieger vom Platz. Ranshofen nutzte ein Elfergeschenk zur Führung, dann ließ der Schiri ausgleichende Gerechtigkeit walten und sprach den Gästen ebenfalls einen fragwürdigen Elfer zu, den Nisser verwandelte. Wenig später legte Tasselmajer das 1:2 nach. Weil in der Folge Tormann Luser etliche Glanzparaden zeigte, blieb es beim Dorfer Auswärtssieg.

Taufkirchen/Pr. – Neuhofen 1b 4:2 (2:1)

Taufkirchens Erfolgslauf unter Neo-Coach Feichtinger geht weiter. In einem nicht alltäglichen Match lag der Ball beiderseits gleich zwei Mal auf dem ominösen Punkt, jede Mannschaft konnte daraus aber nur einmal Kapital schlagen. Neuhofen versuchte hinten dicht zu machen und mit weiten Bällen zum Erfolg zu kommen. Daraus resultierte das frühe 0:1 durch Ercan. Doch dann drehte der SVT auf und zog auf 3:1 davon. Nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 mussten die Heimischen noch einmal zittern, ehe der eingewechselte Dorotik kurz vor Schluss alles klar machte.

Utzenaich – Eggelsberg/Moosdorf 6:1 (4:1)

Nach dem Ausrutscher in Dorf präsentierten sich die Utzenaicher diesmal wieder von der besseren Seite, feierten gegen die Oberinnviertler ein Schützenfest und wahrten damit alle Chancen im Titelrennen. Die Partie war nach einer halben Stunde gelaufen, der lag der TSV bereits 3:0 vorne. Einen Traumtag erwischte Alfons Fischer, der mit vier Treffern nicht nur seine Landeshemmung eindrucksvoll beendete, sondern sich damit auch wieder an die Spitze der Schützenliste schoss.

Münzkirchen – Rottenbach 3:1 (2:0)

Die Partie war enger, als es das Resultat vermuten ließe. Der FCM war vom Anpfiff weg die aktivere Mannschaft und ging verdient mit einer 2:0-Führung in die Pause. In der 2. Halbzeit nahmen immer mehr die Rottenbacher das Heft in die Hand, Tormann Fuchs war aber wieder einmal ein sicherer Rückhalt seines Teams. Als Hamouz per Elfer auf 3:0 erhöhte, schien die Partie endgültig gelaufen. Die Hausruckviertler steckten aber nicht auf, mehr als der Ehrentreffer wollte aber nicht gelingen. „Wir sind froh, dass wir drei wichtige Punkte ins Trockene gebracht haben“, war Berichterstatter Kinzelberger erleichtert.

St. Marienkirchen/S. – Peuerbach 0:2 (0:1)

Nach der siebten Heimniederlage wird die Lage für das Schlusslicht immer bedrohlicher. In einem wenig berauschenden Spiel waren die Peuerbacher das aktivere Team und siegten daher verdient. Ärgerlich für den TSV: Beide Gegentreffer wären zu vermeiden gewesen. Beim 0:1 sah der Tormann nicht gut aus, weil sich der Ball versprang. Das 0:2 fügten sich die Hausherren selbst zu.

Mehr zum Thema