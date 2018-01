Das Fly-Inn heißt jetzt "genussWERK": Neue Pächter mit vielen neuen Ideen

KIRCHHEIM. Das beliebte Lokal des Sportfliegerclubs Ried wird am Mittwoch, 7. Februar, neu eröffnet.

Die neuen Betreiber des Restaurants am Flugplatz in Kirchheim: Jürgen Grünsteidl und Petra Reifeltshammer. Bild: OÖN/jsz

Neuer Name, neue Speisekarte, die zukünftigen Pächter des ehemaligen Fliegerrestaurants "Fly-Inn" rühren ordentlich um. Der beliebte Landeplatz vieler Sportflieger bekommt einen neuen Namen und auch die italienische Küche gehört demnächst der Vergangenheit an.

Jürgen Grünsteidl und Petra Reifeltshammer aus Aurolzmünster eröffnen am Mittwoch, 7. Februar das Lokal "genussWerk – Restaurant Cafe Am Flugplatz". Der Küchenchef ist 44 Jahre alt und hat in den vergangenen 16 Jahren im Revital Aspach und der Villa Vitalis als "Chef de partie" bzw. als "Sous chef" gearbeitet.

Petra Reifeltshammer ist gelernte Touristikkauffrau und hat die Hotelfachschule in Bad Ischl besucht. Auch sie verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Gastronomie: "16 Jahre war ich auf Saison, fünf Jahre im Aqarium in Geinberg und am Schluss fast fünf Jahre in Aspach".

Bodenständig statt italienisch

Geschichte wird bei der Neueröffnung auch die ehemals italienische Ausrichtung des Fly-Inn sein. Der 38-jährige Jürgen Grünsteidl hat die Pizzen von der Speisekarte eliminiert. "Wir setzen vorwiegend auf eine gute regionale Küche mit einigen internationalen Schmankerln. Die Gäste können bei uns a la carte essen, wir werden für Firmen Mittagsmenüs anbieten, am Nachmittag können die Besucher aus einer kleinen Snackkarte wählen. Wir werden sehr saisonal kochen. Im Winter eher deftige Speisen wie ein Kalbsrahmbeuscherl, geschmorte Rinderbackerl und viele andere bodenständige Gerichte. Im Frühjahr wird es Fisch- und Spargelwochen geben, in den Sommermonaten wollen wir mit mediterranen Gerichten punkten", schwört der Küchenchef auf Bodenständiges.

Seit 27. Dezember wird geputzt, umgestaltet und ein wenig renoviert. "Der Großteil der Einrichtung bleibt, wird etwas aufgepäppelt und umgestaltet. Investitionen waren hauptsächlich in neue Küchengeräte nötig, da wir andere Gerichte wie vorher anbieten", so das Betreiber-Paar aus Aurolzmünster.

Montag und Dienstag wird das Lokal – wie bereits gewohnt – geschlossen bleiben, von Mittwoch bis Freitag wird ab elf Uhr vormittag geöffnet, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bereits ab zehn Uhr.

Pachtvertrag läuft fünf Jahre

Der Pachtvertrag mit den Sportfliegern wurde für fünf Jahre abgeschlossen, danach gibt´s eine Option auf eine Verlängerung um weitere fünf Jahre.

