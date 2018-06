Dadic und Weißhaidinger starten beim Leichtathletik-Meeting in Andorf

ANDORF. Die beiden Weltklasse-Athleten aus Oberösterreich starten am Samstag, 28. Juli, im Innviertel.

Ivona Dadic Bild: GEPA pictures/ Mario Kneisl

Siebenkämpferin Ivona Dadic, WM-Sechste von 2017 und Bronzegewinnerin der Siebenkampf-EM 2016, zählt zur absoluten Leichtathletik-Weltspitze. Die 24-jährige Welserin ist gut in Form. Am vergangenen Wochenende blieb sie lediglich vier Punkte hinter dem von ihr selber aufgestellten österreichischen Rekord (6417 Punkte). Am Samstag, 28. Juli, wird Dadic beim internationalen Josko Laufmeeting an den Start gehen. Die Vorfreude bei Meeting-Organisator Klaus Angerer ist groß. "Dadic wird in Andorf ihre Generalprobe für die Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin, die nur zehn Tage nach unserem Meeting beginnt, absolvieren", sagt Angerer und fügt hinzu: "Dadic freut sich schon sehr auf das Meeting, mit dem sie sehr schöne Erinnerungen verbindet."

Aller Voraussicht nach wird Dadic, die im März 2018 bei den Hallen-Weltmeisterschaften die Silbermedaille im Fünfkampf holte, im 200-Meter-Bewerb antreten. Auch ein Start im Speerwurf sei, so Angerer, durchaus vorstellbar.

Heimspiel für Weißhaidinger

Auch Lokalmatadator Lukas Weißhaidinger aus Taufkirchen an der Pram wird in Andorf heuer wieder an den Start gehen. Der Weltklasse-Diskuswerfer, der im Mai 2018 sein Sportgerät auf 68,98 Meter schleuderte (österreichischer Rekord), will sich vor der eigenen Haustüre viel Selbstvertrauen für die EM in Deutschlands Hauptstadt holen. Der von ihm aufgestellte Stadionrekord (61,50 Meter) dürfte dabei für den 26-Jährigen kein Problem darstellen.



Zudem werden in Andorf zahlreiche nationale und internationale Athleten in den verschiedenen Laufbewerben an den Start gehen. Sprints über 100, 200 und 400 Meter stehen ebenso auf dem Programm wie 1000- und 3000-Meter-Läufe. Dazu gibt es Speerwurfbewerbe für Frauen und Männer, sowie ab 12 Uhr Kinderläufe für die Jüngsten.

Lukas Weißhaidinger (Foto: GEPA/Florian Ertl)

