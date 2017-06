Comeback des FCA nach 29 Jahren

Zuletzt spielte der FC Andorf vor 29 Jahren in der höchsten Liga Oberösterreichs.

Kapitän Mario Illibauer (Mitte) brachte seine Mannschaft (links Zoltan Vago, rechts Peter Nagy) auf Kurs in Richtung Meistertitel. Bild: Furtner

Vor rund 800 Zuschauern brachen in Andorf nach dem Heimsieg im Titelduell alle Dämme, feierte der FCA eine Runde vor Saisonende den verdienten Meistertitel. Nach sensationellem Saisonstart mit zehn Siegen aus den ersten zehn Spielen und dem damit verbundenen Herbstmeistertitel ließ sich die Elf von Bernhard Straif auch im Frühjahr trotz einer kleinen Schwächephase nicht mehr einholen und kehrt somit nach 29 Jahren wieder zurück in die Oberösterreich-Liga. Mit 56 Punkten auf dem Konto lachen die Andorfer uneinholbar von der Tabellenspitze und können somit sorglos zum Abschlussspiel nach Friedburg reisen. Nichtsdestotrotz will man die tolle Saison nicht mit einer Niederlage beenden, sondern Revanche für die Hinrunden-Niederlage nehmen und sich mit einem Erfolgserlebnis von der Landesliga verabschieden.

Endgültig alle Abstiegssorgen los ist die Union Esternberg ob des klaren Auswärtserfolges über den SV Neumarkt. Die Sauwaldveilchen behielten im 6-Punkte-Spiel die Oberhand und finden sich so aufgrund der engen Tabellensituation statt im Abstiegskampf auf dem siebten Rang wieder. Gelingt zum Abschluss vor heimischem Publikum gegen den Absteiger aus Eferding ein weiterer Sieg, so ist auch der sechste Rang als Endplatzierung noch im Bereich des Möglichen. Nach vollen Erfolgen gegen den SV Viktoria Marchtrenk und den SV Neumarkt will man nun gegen den UFC Eferding auch das zweite Saisonduell für sich entscheiden, um die Spielzeit mit einem Hoch zu beenden.

Mit dem Heimsieg über Marchtrenk gelang dem SK Schärding ein ganz großer Schritt in Richtung Klassenerhalt, ganz gesichert ist man aber noch nicht. Mit drei Punkten und drei Toren Vorsprung auf den am Relegationsplatz stehenden SV Neumarkt stehen die Chancen vor der letzten Runde aber sehr gut. Während Neumarkt den SV Viktoria zu Gast hat, trifft der SK Schärding auswärts auf den FC Braunau, der aus den letzten sieben Runden lediglich einen Zähler holen konnte und somit punktegleich ist mit dem SK. Wie die Union Esternberg könnte auch die Mannschaft von Roland Hofpointner die Saison mit drei Siegen am Stück erfolgreich beenden und den FC Braunau und vielleicht auch noch einen weiteren Verein im Endklassement hinter sich lassen.

Spielberichte

Andorf – Pettenbach 2:0 (2:0)

Pettenbach begann stark, der FCA konnte in Minute sieben jedoch seine erste Chance nutzen, traf Peter Nagy mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze. Fortan waren die Hausherren vor toller Kulisse spielbestimmend und erhöhten durch Sebastian Witzeneder auf 2:0. Im zweiten Abschnitt kontrollierte die Straif-Elf das Geschehen, ließ hinten nichts mehr zu und machte so den Meistertitel perfekt.

SK Schärding – Viktoria Marchtrenk 4:1 (3:0)

Gegen die spielstarken Gäste aus Marchtrenk tat sich der SK Schärding in der Anfangsphase zwar etwas schwer, mit Fortdauer der Begegnung fand man aber immer besser hinein und so stand es bereits zur Pause 3:0 zugunsten der Hofpointner-Elf. Marchtrenk kam zwar nach einer knappen Stunde auf 3:1 heran, zehn Minuten später war das Spiel aber entschieden, traf Kapitän Karl Freihaut zum 4:1-Endstand.

Neumarkt/Pötting – Esternberg 0:4 (0:1)

In einer umkämpften ersten Halbzeit waren es die Gäste aus dem Sauwald, die nach gut einer halben Stunde in Person von Sebastian Bauer in Führung gingen. Neumarkt war auch im zweiten Abschnitt bemüht, blieb vor dem gegnerischen Gehäuse aber glücklos. Anders Esternbergs Radek Szmek, der in der Schlussviertelstunde noch einen lupenreinen Hattrick nachlegte und so für den 0:4-Auswärtserfolg sorgte.

