Club Soroptimist: 22 engagierte Frauen zehn Jahre und 140.000 Euro Spenden

RIED. Der Club feiert sein Bestehen seit zehn Jahren – 3000 Euro für das RiKi gespendet.

Die Frauen des Clubs Soroptimist Ried-Innviertel waren beim Jubiläumsabend in Feierlaune. Bild: A. Geroldinger

"Bewusst machen, Stellung nehmen, handeln", das ist unsere Maxime. So charakterisierte die aktuelle Präsidentin, Silvia Wenzl-Eybl, die Prinzipien des Clubs Soroptimist Ried-Innviertel. Bei der 10-Jahres-Feier hielten die engagierten Frauen Rückblick auf das erste Jahrzehnt.

Das soziale Engagement ist neben der Freundschaft im Clubleben eine wesentliche Komponente. So hat Soroptimist Ried-Innviertel in den vergangenen Jahren rund 140.000 Euro an Spendengeld erwirtschaftet und an Bedürftige weitergegeben. Der Club sehe sich "vor allem der Region verpflichtet", wie die Präsidentin sagt. Caritative Organisationen, Familien oder Einzelpersonen, die mit Schicksalsschlägen hadern oder Frauen, die Geld für Ausbildung brauchen, stehen auf der Liste der Empfänger dieser Spenden. Das Geld dafür wird in Veranstaltungen erwirtschaftet, unter anderem steht jedes Jahr eine Großveranstaltung am Programm.

Die Förderung von Frauen und Mädchen ist dem Club ein besonderes Anliegen, finanziert wird unter anderem auch die Arbeit eines männlichen Mitarbeiters im Frauenhaus Innviertel. Dies ist eines der Hauptprojekte des Clubs. "Es ist wichtig, Menschen in schwierigen Situationen oder Familien in sozialen Notlagen zu helfen, wenn auch ein gutes soziales Netzwerk nicht mehr greift", sagte Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer, die selbst Mitglied von Soroptimist ist. "Es kommt viel zurück", sagte sie, das sei eine wichtige Erfahrung für alle engagierten Frauen.

3000 Euro für das RiKi

Auch Elisabeth Vormayr vom Rieder Kinder- und Jugendschutzzentrum RiKi würdigte die Arbeit des jüngsten Rieder Serviceclubs. Das 2014 gegründete RiKi sei auf Spenden angewiesen: "Ohne die Rieder Serviceclubs hätten wir nicht überlebt, und es würde das RiKi nicht mehr geben", sagte sie nach der Übergabe eines Spendenschecks über 3000 Euro.

Diese Zusammenarbeit der Rieder Clubs (etwa beim Dietmarpreis, der alle zwei Jahre vergeben wird) würdigte auch Moderatorin Gabi Puttinger: "Wir wollen nicht im Club dahindümpeln, sondern suchen stets auch die Zusammenarbeit mit den anderen Clubs."

Nächste Großveranstaltung des Clubs Soroptimist Ried-Innviertel am Samstag, 28. April, 20 Uhr im Schloss Zell an der Pram: Gerhard Brössner und das Ensemble Spirit präsentieren "Hoffnungslos heiter".

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema