Chemikalie im Trinkwasser: Keine Warnung im Innviertel

BEZIRK BRAUNAU, ALTÖTTING. Einschränkung nur bei Blutplasma aus dem Landkreis Altötting.

Einschränkung für Blutplasma von Spendern aus dem Raum Altötting. Bild: (OÖN/Köpf)

Verseuchtes Grundwasser, schadstoffbelastete Menschen. In Burgkirchen an der Alz wurde Perfluor-octansäure (PFOA) im Grund-, Trinkwasser und im menschlichen Blut nachgewiesen. Die Chemikalie ist giftig, schwer abbaubar, wird aber seit 2008 nicht mehr in der Firma Dyneon verwendet, wie Chemiepark-Gendorf-Pressesprecher Tilo Rosenberger-Süß informiert.

Die Rückstände gibt es dennoch und sie könnten laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit im Grundwasser sogar noch steigen. Grenzpendler haben davon gehört und sind verunsichert. Weder besorgte Bürger noch offizielle Stellen hätten sich bisher bei ihr gemeldet, sagt Eva Gotthalms-eder, in der Bezirkshauptmannschaft Braunau für Wasserangelegenheiten zuständig. Auch in der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Oberösterreich ist davon nichts bekannt.

Deren Leiter Christoph Kolmer schließt aber aus, dass belastetes Grundwasser über die Grenze fließt: "Die Salzach ist nicht nur Staatsgrenze, sondern auch hydraulische Trennung der Grundwasservorkommen. Es erfolgt keine Infiltration von deutscher Seite, im Gegenteil: Unsere Grundwässer strömen dorthin." Der Hochburg-Acher Bürgermeister Hans Reschenhofer hat beim Dreikönigstreffen in Halsbach, zu dem er seit Jahren eingeladen ist, von der Problematik gehört. "Burghausen hat unser Wasser", erklärt er und sorgt sich nicht.

Weil die Burghauser österreichisches, unbelastetes Trinkwasser haben, dürfen sie in Bayern auch weiterhin Blut spenden, Innviertler sowieso. Auch Personen aus dem Landkreis Altötting dürfen Blutspenden, zerstreut Michael Nawara vom Rotkreuz-Kreisverband Altötting Gerüchte. Lediglich Personen, die in der Vergangenheit in der Produktion bei der Firma Dyneon gearbeitet haben, werde empfohlen, kein Blut zu spenden.

Einschränkungen gibt es nur bei der Verwendung des Blutplasmas, das aus den Blutspenden gewonnen wird. "Unter reinen Vorsorgegesichtspunkten wurde die Maßnahme getroffen, von Spendern aus dem Landkreis Altötting bis auf weiteres kein Blutplasma, in dem sich auch das PFOA befindet, mehr zur direkten Anwendung am Menschen einzusetzen", heißt es in der Information des Roten Kreuzes Altötting. Für die Medikamentenherstellung könne das Plasma aber weiterhin verwendet werden.

Der Chemiepark Gendorf arbeitet eng mit den Behörden zusammen, es wurden umfangreiche Untersuchungen gemacht und der Einbau von Aktivkohlefiltern für Brunnen beschlossen. Perfluoroctansäure ist ein sehr stabiler und widerstandsfähiger Stoff und wurde deshalb verbreitet als Emulgator in der Industrie und bei der Herstellung von Fluorpolymeren verwendet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema