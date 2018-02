Caritas-Shop in Braunau bittet um Kleiderspenden

BRAUNAU. "Im Lager des Secondhandgeschäfts der Caritas in der Salzburger Straße 20 in Braunau ist jede Menge Platz für Nachschub frei", sagt Shop-Leiterin Astrid Mayr.

"Wir benötigen Kleiderspenden. Wer also jetzt schon einen Frühjahrsputz im Kleiderkasten machen will, kann die ausgemusterten, gut erhaltenen Stücke gerne bei uns abgeben."

Die Philosophie des Carla-Shops ist, dass es ein Geschäft für alle sein soll. Einerseits können sich Leute mit unterschiedlicher sozialer Herkunft mit günstiger Qualitätskleidung eindecken, andererseits auch Menschen in Not dank Gutscheinen aus den Caritas-Sozialberatungsstellen neu einkleiden. Die Annahmestelle in Braunau ist von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

