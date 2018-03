Buntes Osterprogramm in Schärding

SCHÄRDING. Vom Kunsthandwerks-Markt über hübsch dekorierte Osterbrunnen bis hin zur Riesenratsche und Kirchenmusik – in Schärding wird zu Ostern für jeden etwas geboten.

Bild: TV Schärding

Kulinarisch werden Besucher mit leckeren Osterkeksen bis hin zu schmackhaften Frühlingsboten und Bier vom Feinsten bei den Schärdinger Wirten verwöhnt.



Bunte Osteraktivitäten zu Wasser, zu Land und in luftiger Höhe – für die ganze Familie – bietet das schöne Schärding an. Was Sie auf keinen Fall vor und an den Oster-Feiertagen verpassen sollten, lesen Sie hier in unserem Veranstaltungsüberblick.

1. Osterkekserl am Wochenmarkt: Am heutigen Donnerstag und am Gründonnerstag sind die Schärdinger Goldhaubenfrauen am Wochenmarkt anzutreffen. Von 8 bis 12 Uhr tischen die Damen allerhand Österliches auf. Neben dem Verkauf von Brauchtumsgebäck, Osterdekoration, Kräutersalz, Weihkorbdeckerl oder Ostereiern werden Osterkekserl präsentiert. Auch „Oakas“ kann verkostet werden.

2. Osterbrunnen: Als Vorbereitung auf das Osterfest wird dieser schöne Brauch – bekannt aus der Fränkischen Schweiz – schon seit einigen Jahren in Schärding gepflegt. Die Brunnen der Barockstadt werden ab 23. März mit Ostereiern, Frühlingsblumen und anderen Verzierungen festlich dekoriert.

3. Ostereiersuche: Die traditionelle Ostereiersuche der Kinderfreunde findet am Samstag, 24. März, statt. Los geht es um 14 Uhr bei der Arbeiterkammer. Gemeinsam wird zum „Steinernen Bankerl“ gewandert, wo der Osterhase viele Eier versteckt.

4. Ostermarkt: Der dreitägige Ostermarkt – von Karfreitag bis Ostersonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr – bringt österliches Kunsthandwerk auf den Stadtplatz und präsentiert handbemalte Eier, Ostergestecke, Holzschnitzereien, dekorativen Tischschmuck, Glaskunst sowie Keramik- und Töpferware. Eintritt frei.

5. Hallo Osterhase: Wer mit dem Osterhasen Bekanntschaft machen möchte, der sollte am Karfreitag nach Schärding kommen. Von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr hüpft der Osterhase am Schärdinger Stadtplatz herum und verteilt süße Geschenke. Der Karfreitag ist alljährlich ein besonders frequenzstarker Tag in Schärding, da viele bayerischen Nachbarn ihren Feiertag in der Barockstadt verbringen.

6. Eine Runde „ratschen“: Wer mit dem Schärdinger Stadtführer Franz Rathwallner auf den 64 Meter hohen Kirchturm steigen und dabei die 99 Dezibel laute Riesenratsche händisch in Schwung setzen möchte, hat am Karfreitag, um 7 und 12 Uhr, und am Karsamstag, um 7, 12 und 19 Uhr, die Gelegenheit zu einer kostenlosen Turmführung. Die Plätze sind begrenzt, daher ist ein rasches Anmelden bei Schärding Tourismus unter Tel.: 07712/4300 ratsam.

7. Ostern zu Wasser: Kapitän Schaurecker bietet am Ostersonntag und Ostermontag jeweils ab 11 Uhr und 14 Uhr eine zweistündige Innschifffahrt ab Schärding an, die ganz im Zeichen des Osterfestes stehen. Die „MS Schärding“ verlässt den Schärdinger Hafen und schippert durch das Inntal. Bei der Rückfahrt wird an der Burg Wernstein ein kurzer Zwischenstopp eingelegt inklusive Ostereier. Danach geht es mit dem Osterhasen zurück nach Schärding. Anmeldung unter Tel. 07712/ 7350 (Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr) erforderlich.

8. Kirchenmusik zu Ostern: In der Kurhauskirche kommt am Karfreitag um 19.33 Uhr das Oratorium de Passione Domini Nostri Jesu Christi des Salzburger Barockkomponisten Anton Cajetan Adlgasser zur Aufführung. Am Ostersonntag, um 9.30 Uhr findet in der Stadtpfarrkirche Schärding ein festliches Hochamt zum Osterfest statt. Am Ostermontag wird das Hochamt um 17.45 Uhr in der Kurhauskirche mit Musik von W. A. Mozart (Spatzenmesse) und G. F. Händel (Halleluja) musikalisch festlich gestaltet. Ausführende: Cantorey Schärding unter der Leitung von Johannes Dandler.

9. So schmeckt Ostern: Köstliche Boten des Frühlings stehen auf den Speisekarten der Schärdinger Gastrobetriebe. Bärlauch, Spargel und Lammgerichte locken auch Genuss-Spechte in die Barockstadt. Nach der Fastenzeit werden von 3. bis 15. April die Schärdinger Bierwochen ausgerufen. Was es wann und wo gibt, ist im aktuellen Genusskalender zu lesen. Telefonisch anfordern unter 07712/ 4300.



Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema