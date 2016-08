Brisantes Derby steigt am Freitagabend in Palting

Für Gilgenberg ist nach der bitteren 1:8-Schlappe gegen Gurten 1b Wiedergutmachung angesagt.

Gleich zwei Mannschaften müssen ihre Heimspiele in der kommenden Runde in der Fremde austragen: Am Laaber Sportplatz werden die Kabinen saniert, deswegen findet das Spiel des ATSV gegen Mehrnbach im Stadion in Braunau statt. In derselben Situation befinden sich die Hochburger, bei denen eine neue Sportanlage errichtet wird. Sie weichen für ihr "Heimmatch" gegen Neukirchen/E. ins Geretsberger Gipfelbergstadion aus. Das brisante Nachbarschaftsduell zwischen Palting/Seeham und Lochen findet bereits am Freitagabend statt. Nach der 2:4-Niederlage im letzten Derby ist der UFC auf Revanche aus. "Wenn wir an die starke und kompakte Leistung der Vorwoche anknüpfen können, dann sind die drei Punkte sicher möglich", ist Lochens Berichterstatter Johannes Plainer zuversichtlich.

Ebenfalls Derbyluft weht in Gilgenberg, wo der Lokalrivale aus Feldkirchen/M. zu Gast ist. Beide Vereine starteten mit neuen Trainern und einer sehr jungen Mannschaft in die neue Saison und mussten gleich deutliche Niederlagen einstecken. Vor allem für die Gilgenberger setzte es eine deftige Schlappe. Deshalb ist nun Wiedergutmachung angesagt. Trotz des Auftaktsieges treten die Mauerkirchner die Reise zum Liga-Neuling nach Senftenbach mit einer gehörigen Portion Respekt an. "Mit einem Punkt dort wäre ich schon zufrieden", erwartet SVM-Sektionsleiter Lengauer eine schwere Aufgabe.

Ebenfalls ein harter Brocken wartet auf die Wenger, die auf die fulminant gestarteten Gurtner treffen. Handenberg hofft beim Duell gegen Obernberg auf die ersten Punkte in der neuen Klasse.

