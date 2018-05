Braunaus Buchsbäume sind von Schädlingen befallen

BRAUNAU. Die Stadt bietet gesonderte Annahme von befallenem Grünschnitt an.

Die Buchsbaumzünsler-Raupe sieht so aus. Bild: Stadtgemeinde

Weiße Flügel mit dunkelbraunem Rand, eine Flügelspannweite von rund 40 bis 45 Millimetern, der Lieblingsplatz zur Eiablage: die Unterseite von Buchsbaum-Blättern. Der Buchsbaumzünsler, ein Schmetterling, treibt schon seit ein paar Jahren sein Unwesen in Österreich, aus Ostasien wurde er eingeschleppt. Auch die Braunauer Buchsbäume leiden.

Nicht die Schmetterlinge, sondern ihre Eier und in weiterer Folge die Raupen fressen sich satt und schädigen so den Buchsbaum. Ihr Steckbrief: Bis zu fünf Zentimeter lang, gelb- bis dunkelgrün und mit schwarz-weißen Längsstreifen, schwarzen Punkten, weißen Borsten und einer schwarzen Kopfkaspel.

Die Stadtgemeinde rät, die Buchsbäume im eigenen Garten auf den Schädlingsbefall zu kontrollieren und zwar ganz einfach: Klopft man mit einem Stock gegen dem Stamm, fallen die Raupen ab und können aufgesammelt werden. Es gibt auch verschiedenste Behandlungsarten, um dem Schädling Herr zu werden. Der Umwelt zuliebe sollten aber chemische Spritzmittel nicht zum Einsatz kommen, so die Stadtgemeinde.

Müssen befallene Pflanzenteile entfernt werden, sei unbedingt darauf zu achten, dass sich der Schädling nicht weiter verbreitet. "Das Material darf keinesfalls in die Grünschnittsammlung oder auf dem eigenen Komposthaufen landen", heißt es in einer Presseaussendung. Es könne durch die Zwischenlagerung zu einer weiteren Ausbreitung des Schädlings kommen. Kleine Mengen können in der Biotonne entsorgt oder in Feuerkörben verbrannt werden. Achtung ist geboten.

Aktuell bietet die Stadtgemeinde an, im Abfallwirtschaftszentrum befallenen Buchsbaum-Grünschnitt gesondert abzugeben: Noch bis einschließlich Samstag, 12. Mai, Montag bis Mittwoch von 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr sowie Freitag, 8 bis 18 Uhr und Samstag, 8.30 bis 12 Uhr.

