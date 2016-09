Braunauer Minigolf-Talent tanzt auf zwei Hochzeiten

BRAUNAU. Julian Weibold ist Leihspieler in der Minigolf-Bundesliga.

Das Braunauer Minigolf-Talent Julian Weibold ist als Leihspieler in der Bundesliga im Einsatz. Bild: Lola

"Shooting-Star" Julian Weibold schwingt seinen Minigolf-Schläger für seinen Verein momentan äußerst erfolgreich. Er macht nicht nur wertvolle Punkte bei den Landesliga-Runden. Auch in der Bundesliga setzte er seine ersten "Duftmarken". Als Leihspieler ist er dort beim Wiener ASVÖ 21 im Einsatz. "Da ich mein Studium in Wien gestartet habe, ist dieses zweite Minigolf-Standbein ideal für mich. Ich habe ideale Trainingsbedingungen und kann noch mehr Spielerfahrungen sammeln. Der Start in die Bundesliga ist perfekt gelungen. Wir haben bisher nur Siege geholt und sind auch Tabellenführer" freut sich der Braunauer, der nun an der Wiener Uni die Schulbank drückt.

Beim Donaupokal-Turnier vertrat Julian Weibold seinen Braunauer Verein. Denn der Leihspieler-Status hat nur für die Bundesliga Gültigkeit. Die persönlichen Umstellungen und der Übersiedlung-Stress schlugen sich diesmal auch im Resultat nieder.

Der Braunauer landete auf Rang sieben, war aber nur drei Schläge schlechter als der Sieger.

Sieg für Anna Pfanzelt

Die Minigolfer der Union Altheim starteten beim Pokalturnier in Abtenau und beim "Preis der Stadt Enns". Dort schlugen auch einige Braunauer ihre Bälle über die Bahnen. Anna Pfanzelt gewann mit einem Schlag Vorsprung die Seniorinnen-Klasse.

Bei den Senioren II landeten Andreas Kasper und Johannes Pfanzelt auf den Rängen vier uns fünf.

Der Altheimer Günther Kreuzmayr wurde Zweiter bei den Senioren, Martin Kreuzmayr Vierter bei den Herren.

Weitere Ergebnisse Abtenau, Senioren II;: 3. Hermann Putscher (Altheim); Senioren: 4. Josef Mann (Altheim); Damen: 4. Sieglinde Putscher (Altheim), 5. Gertraud Mann (Altheim); Mannschaftsbewerb: 4. Sportunion Minigolfverein Altheim (Hermann Putscher, Josef Mann, Sieglinde Putscher und Gertraud Mann).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 3 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema