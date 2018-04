Braunauer Bürgermeister: "Wir zeigen, wie Europa funktionieren kann!"

BRAUNAU / SIMBACH. Gemeinsame Dachmarke "Braunau.Simbach.Inn – So sind wir" ist bislang einzigartig.

Landrat Michael Fahmüller, STS-Geschäftsführerin Elke Pflug, Braunaus Bürgermeister Hannes Waidbacher und sein Simbacher Amtskollege Klaus Schmid – die beiden Stadtchefs sind auch am Plakat im Hintergrund zu sehen –, Reserl Sem, Mitglied des Bayerischen Landtages, und Bundesrat Ferdinand Tiefnig Bild: Walter Geiring

Mit der Installierung der Stadt-, Tourismus- und Standortmarketing Braunau-Simbach GmbH (STS) vor drei Jahren war die Region schon einmal Vorreiter und in aller Munde, jetzt setzten die beiden Städte erneut mit einem europaweit einzigartigen Projekt nach: Gestern präsentierten Braunaus Bürgermeister Hannes Waidbacher und der Simbacher Stadtchef Klaus Schmid die grenzübergreifende Dachmarke "Braunau.Simbach.Inn – So sind wir".

Die Marke vereine, wie STS-Geschäftsführerin Elke Pflug betonte, Werte wie traditionell und modern, heimatverbunden und weltoffen sowie bodenständig und zukunftsvoll und sei ein Marketingbotschafter. Die kostenintensive Aktion wird zu 75 Prozent aus Interreg-Mitteln gefördert.

Markante erste sichtbare Zeichen der Dachmarke sind Großflächenplakate mit "Halb-Porträts", die beispielsweise jeweils die halbe Gesichtshälfte eines Braunauers und eines Simbachers zeigen, zusammengefügt zu einem Ganzen. Auf diese Art beworben wird etwa alles, was Spaß macht. Aber auch die Wirtschafts- und Servicestärke wird so hervorgehoben. Dasselbe gilt für die Kulinarik und für kulturelle Höhepunkte. Mit eingebettet ist jeweils die neue Dachmarke, die auf diese Weise immer präsent ist und so in Fleisch und Blut übergehen soll.

Braunaus Bürgermeister Hannes Waidbacher riss es bei der Präsentation der Dachmarke im Hof des Schlosses Ranshofen sogar zu der Aussage "Wir zeigen, wie Europa funktionieren kann" hin.

Nicht minder begeistert zeigte sich sein Simbacher Amtskollege Klaus Schmid. Er ist überzeugt, dass Braunau und Simbach auf dem besten Weg sind, ein tolles Zentrum zu werden. "Die Städte wachsen zusammen, basierend auf Freundschaft, also auf einem tollen Fundament."

Reserl Sem, Mitglied des Bayerischen Landtags, zitierte das Sprichwort "Wer den Kopf hebt, sieht die Sterne" und bedankte sich mit dem Hinweis, dass uns Neid nicht weiter bringe, vor allem bei der Wirtschaft, die ebenfalls an einem Strick zieht.

Für Landrat Michael Fahmüller aus Rottal-Inn stand fest: "Die Menschen machen es aus. Die Region ist zusammengewachsen, die Grenzen in den Köpfen sind weg." Und Bundesrat Ferdinand Tiefnig sprach von einem Leuchtturmprojekt.

Christof Schumacher, Geschäftsführer cplusm.at, war einer der treibenden Kräfte. Er sagte, dass es sich um eine Startkampagne und den Beginn von noch vielen weiteren Projekten handle.

