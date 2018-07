Braunau: Unfallstellen sollen entschärft werden

BRAUNAU. Die Totalsperre der B156, Teilabschnitt Lach, dauert von 9. Juli bis 10. September. Die Straße soll begradigt und breiter werden.

Nach den Sperren wegen des neuen Kreisverkehrs in Ranshofen müssen die Pendler auf der B156 über den Sommer ein weiteres Mal längere Fahrzeiten in Kauf nehmen.

Der gesamte Streckenabschnitt Lach, beginnend bei der AMAG in Ranshofen bis kurz vor Neukirchen, ist von Montag, 9. Juli, bis voraussichtlich Montag, 10. September, gesperrt. Grund ist eine geplante Sanierung: Der Straßenabschnitt soll verbreitert und drei Kurven entschärft werden, denn diese seien „als Unfallhäufungsstelle auffällig“, wie es vom Land heißt. Durch Schlägerungsarbeiten wurden die Sichtverhältnisse bereits verbessert.

Walter Reich von der Straßenmeisterei Altheim zufolge wird während der Bauarbeiten über Burgkirchen umgeleitet. Täglich bewegen sich in dem Abschnitt 6450 Autos, elf Prozent davon seien Lkw. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf eine Million Euro.

Linksabbieger beim Lachforst

„Mitte August soll zusätzlich der Linksabbiegestreifen beim Lachforst, von Braunau kommend Richtung Burgkirchen, realisiert werden“, sagt Reich weiter. Vom Land heißt es, dass es auch an diesem Knotenpunkt oft zu Unfällen komme, mit der Maßnahme will das Land dem entgegenwirken.

Während der Bauarbeiten des Linksabbiegestreifens müsse der Verkehr großräumig umgeleitet werden, sagt Reich. Wie diese Umleitung genau verlaufen werde, müsse man erst mit der Behörde besprechen. Die Grobkosten für den Abbiegestreifen betragen 0,6 Millionen Euro. An der Kreuzung treffen täglich 9250 Fahrzeuge aufeinander, zwölf Prozent mache der Schwerverkehr aus.



Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema