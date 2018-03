Braunau: Resolution gegen Abschiebungen

BRAUNAU. Die Grünen der Stadt Braunau wollen in der nächsten Gemeinderatssitzung eine Resolution an die Bundesregierung gegen die Abschiebung von Asylwerbern, die sich in Lehrverhältnissen befinden, einbringen.

3.v.l.: Lizeth Außerhuber-Camposeco Bild: Grüne

Auch in Braunau leben Asylwerber, die eine Lehre absolvieren und von Abschiebung bedroht sind, so die Grünen. Das bringe bei den betroffenen Lehrlingen und den Betrieben massive Verunsicherung.

Die Wirtschaftskammer, der "Hotspot Innviertel" mit seinen 180 Mitgliedsbetrieben und Führungskräfte namhafter Unternehmen hätten sich klar gegen die Abschiebung von Lehrlingen ausgesprochen. Die Lehre in Mangelberufen sei eine der wenigen Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylwerbende. "Gerade in diesen Bereichen suchen Betriebe händeringend nach Arbeitskräften. In Deutschland wurde bereits 2015 eine Lösung des Problems von Negativbescheiden für Asylwerbende in Lehre bzw. Ausbildung verwirklicht", so Grünen-Stadträtin Lizeth Außerhuber-Camposeco.

