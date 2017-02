Braunau/Mattighofen II verteidigt den Titel

BRAUNAU. Fußball: Innviertler verteidigten Titel mit 2:1-Sieg bei den Landesmeisterschaften der Lebenshilfe.

Das Lebenshilfe-Team Braunau/Mattighofen war nicht zu bezwingen. Bild: privat

Tosenden Beifall gab es in der Braunauer Bezirkssporthalle für die Lebenshilfe-Sportler und ihren enormen Einsatz bei den Landesmeisterschaften im Hallenfußball. Besonders engagiert waren die Lokalmatadore aus Braunau/Mattighofen und die beiden Oldstar-Mannschaften, bei denen sich Politiker, Manager und Ex-Kicker in den Dienst der guten Sache stellten. Organisationschef Christian Hacker konnte am Ende zufrieden durchatmen. "Die Landesmeisterschaften waren ein Knüller. Auch die eingebundenen Nachwuchsturniere und die Bezirksmeisterschaften sind beim Publikum gut angekommen. Kein Wunder, denn das Teilnehmerfeld war wirklich stark." Der Sieg bei den Bezirksmeisterschaften ging an die bayerischen Gäste aus Schwabmünchen. Als beste Innviertler Mannschaft landete der ATSV Ranshofen 1b auf Rang zwei.

Bei den Lebenshilfe-Landesmeisterschaften zeigten die Lokalmatadore großen Einsatz und zogen damit ins Finale ein. Gegner im Endspiel war wieder einmal Wels. Doch mit einem 2:1-Sieg verteidigten die Innviertler ihren Titel. Gut schlug sich auch die Mannschaft aus Ried, die nur haarscharf am Podest vorbeischrammte (4.). Viel Applaus gab es für Gerhard Zechmeister (Ried), der zum besten Tormann des Turniers gewählt wurde.

Lebenshilfe-Landesmeisterschaft, Endstand: 1. Braunau/Mattighofen II, 2. Tagesheimstätte Wels, 3. Lebenshilfe Perg, 4. Lebenshilfe Ried, 5. Lebenshilfe Braunau/Mattighofen, 7. Oldstars II, 8. Oldstars. U16-Turnier, Endstand: 1. ATSV Laab, 2. ATSV Laab II, 3. Spielgemeinschaft Weng/Mining, 4. Spielgemeinschaft Mattigtal, 6. SV Friedburg; U14-Turnier, Endstand: 1. Baldham-Vaterstetten (Bayern), 2. USK Obertrum, 3. SK Altheim, 4. ATSV Laab, 5. FC Pischelsdorf, 6. SV Uttendorf; Bambini, Endstand: 1. SAK Salzburg, 2. FC Braunau, 3. ATSV Ranshofen, 4. ATSV Laab; Kampfmannschaften, Endstand: 1. TSV 1863 Schwabmünchen (Bayern), 2. ATSV Ranshofen II, 3. SV Zollexpress Mauerkirchen, 4. ATSV Laab, 5. SV Mining.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 43 - 10?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema