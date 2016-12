Bordell, Budget und Billa: Gemeinderat tagte

BRAUNAU. In der letzten Sitzung vor Weihnachten beschäftigten sich die Gemeinderäte vor allem mit den Finanzen.

Den Rotstift einsetzen wollen die Grünen, um mehr Schulden zu vermeiden. Bild: Erwin Wodicka

Noch einmal kurz vor den Feiertagen tagte der Braunauer Gemeinderat und beschloss in nicht immer vorweihnachtlicher Einstimmigkeit verschiedene Anträge und das Budget für 2017.

Budget: Ein ausgeglichenes Budget für 2017 präsentierte Finanzausschuss-Obmann Josef Knauseder (VP). Der ordentliche Haushalt beläuft sich mit Ein- und Ausnahmen auf 45,6 Millionen Euro, der außerordentliche auf 12,9 Millionen Euro. Größte Brocken sind unter anderem Personalkosten, SHV-Beiträge und Kosten für den Brunnen 3. Erfreulich sei der Zuwachs an Kommunalsteuereinnahmen um zwei Prozent mehr auf 9,8 Millionen Euro. "Vielleicht schaffen wir sogar die 10 Millionen Marke", so Knauseder. Der Schuldenstand wird mit 30,5 Millionen Euro beziffert. Die Grünen stimmten gegen das Budget. Ihre Begründung: Es werden fünf Millionen Euro mehr Schulden gemacht, das sei nicht verantwortungsvoll, schließlich werde eine Schuldenlast für Generationen hinterlassen.

Bordell: Die Akteneinsicht für die Anrainer des genehmigten Bordells nahe des Friedhofs bleibt verwehrt, das beschloss der Gemeinderat. Die Anrainer haben laut Sexualdienstleistungsgesetz nur ein Recht auf Anhörung und kein Recht auf Parteienstellung und damit auch keine Einsicht in die Akten. "Wir sehen Bordelle in Wohngegenden auch sehr kritisch, müssen aber zustimmen, so will es das Gesetz. Wir werden aber beim Land deponieren, das Gesetz zu verändern", sagte Grünen-Gemeinderätin Elke Gapp.

Billa: Erneut wurde die Änderung des Flächenwidmungsplanes am Hang in Ranshofen eingeleitet. Im Zuge des Kreisverkehr-Baus auf der Umfahrung soll dort auch ein Billa entstehen. FP und VP sehen diesen als guten Nahversorger für die Ranshofner, während die Grünen sich dagegen aussprechen, so dezentral einen Lebensmittelhandel zu errichten. Bürgermeister Hannes Waidbacher (VP) wies darauf hin, dass jahrzehntelange Bemühungen einen Nahversorger nach Ranshofen zu bringen, gescheitert sind. Der Antrag wurde angenommen – jedoch ohne die Stimmen der Grünen.

Blockade: Die Wasser- und Kanalgebühr wird nicht angehoben und bleibt bei 1,67 Euro bzw. 3,81 Euro, bis die Mindestsätze vom Land darüber liegen. Als Braunau noch eine Abgangsgemeinde war, wurden jährlich 20 Cent daraufgeschlagen. Weil sich das geändert hat und das Budget diese Entlastung für die Bürger zulassen kann, wurde eine Einfrierung der Gebühren beschlossen. Die Grünen stimmten dagegen, genau in dem Jahr diese Gebühren zu streichen, in dem so viel für Kanal und vor allem für Wasserversorgung (Brunnen 3) getan werde. Den Bürger werden die 36 Cent monatlich nicht sonderlich entlasten, dem Budget fehlen aber 80.000 Euro, so ihre Argumentation. Vizebürgermeister Christian Schilcher (FP) forderte bei der Kanalgebühr, nicht mehr als den derzeit festgelegten Mindestsatz zu verlangen. Trotz Gegenstimmen wurden beide Anträge für das Einfrieren der Gebühren angenommen.

Brunner-Park: Parkhaus-Gegnerin Rotraud Steiger übergab dem Bürgermeister fast 1000 Unterschriften gegen das Parkhaus im Brunner- bzw. Stadtpark. "Täglich werden es mehr", sagte sie am Rande der Sitzung.

