Bogenschütze holte nach Sieg über den Krebs erneut eine EM-Medaille

SANKT WILLIBALD. Alex Wörndl konnte kaum trainieren, trotzdem Platz zwei hinter dem Weltmeister.

Er hat den Überblick und die Zielgenauigkeit: Der Innviertler Bogenschütze Alexander Wörndl Bild: privat

Leicht ist es ihm dieses Mal nicht gefallen, aber Alex Wörndl hat sich, wie schon so oft in seinem Leben, durchgebissen. Obwohl er aus gesundheitlichen Gründen kaum zum Trainieren kam, blieb der seit kurzem für den BSV Kremstal startende Innviertler bei den Europameisterschaften auf dem Expo-Gelände der ungarischen Hauptstadt Budapest erfolgreich.

Alex Wörndl, der erst 2015 tapfer und erfolgreich gegen eine Krebserkrankung angekämpft hatte, kehrte mit dem Vize-Europameistertitel und der Silbermedaille nach Hause zurück.

Geschossen wurde zwei Tage auf die 18-Meter-Distanz, also eine Standardrunde, und einen Tag auf variable Distanzen – 22, 6, 27, 13, 18 und 9 Meter – eine sogenannte Flint Round.

Als Favorit galt von Anfang an der amtierende Weltmeister Berti Ferruccio aus Italien, "weshalb gleich mehrere Schützen in einer anderen Altersklasse meldeten und zwei erst gar nicht erschienen", so Wörndl, der nicht vor dem großen Namen in die Knie ging.

Nach dem ersten Wertungstag belegte der aus St. Willibald stammende Bogenschütze Platz zwei, und diese Platzierung konnte Alex Wörndl auch am zweiten Tag behaupten. "Mit der Mannschaft, die vor dem Turnier genannt werden musste, wurden die Ergebnisse addiert und so gewertet. Da ich aus gesundheitlichen Gründen von August bis Dezember nicht trainieren konnte, schätze ich meinen zweiten Platz schon als sehr stark ein."

Den Titel holte sich, wie erwartet, der Favorit, der dritte Platz ging mit Alessandro Colotto ebenfalls an einen Italiener.

Wörndl hatte, wie berichtet, erst spät mit dem Bogenschießen begonnen.

Seine ersten Versuche machte er im Jahr 2008 in einem Urlaubsresort in Ägypten – und die waren eher bescheiden. Der Innviertler wollte es dennoch wissen, und bald kam auch sein Talent zu Tage. 2011 und 2013 holte er sich bei der Weltmeisterschaft den Titel des IFAA-Verbandes.

Es folgten etliche Staatsmeistertitel und zwei Erfolge bei den Europameisterschaften, bis ihn 2015 die niederschmetternde Diagnose Speiseröhrenkrebs zurückwarf. Es folgten Chemotherapien, OPs und ein Kampf um Leben und Tod.

Aber Alex Wörndl schaffte es, denn einfach so aufzugeben, kam für ihn nicht in Frage. (ho)

