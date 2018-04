Blau-grüne Meinungsverschiedenheit: Braucht Friedburg eine Umfahrung?

LENGAU, MATTIGHOFEN. Während sich die Grünen für eine Null-Variante aussprechen, hält das Land an Plänen fest.

5000 Autos pro Tag fahren durch Friedburg, Schwerverkehr ausgenommen. "Zu wenig, um eine Umfahrung zu rechtfertigen", da sind sich Grünen-Bundesrat David Stögmüller und Lengaus Gemeinderat Johann Winkelmeier einig. Sie bevorzugen eine Null-Variante, gerade auch im Hinblick auf den "enormen Bodenverbrauch", wie Stögmüller bei einer Pressekonferenz betonte. "Es ist ein Irrtum zu glauben, dass man mit einer Umfahrung schneller vorankommt. Im Gegenteil, man zieht ja mehr Verkehr an!", sagte dieser.

"Vorausschauend planen"

Dass nicht nur die Anzahl der durchfahrenden Autos, sondern mehrere Kriterien für Umfahrungsbauten berücksichtigt werden müssen, zum Beispiel auch Unfallhäufungs- und Engstellen, heißt es aus dem Büro des zuständigen Landesrates Günther Steinkellner (FPÖ). Gerade mit den Umfahrungen Mattighofen und Munderfing sowie der Verbindungsspange Jeging werde ein wichtiger Impuls für die Entwicklung des Wirtschaftsraums im mittleren Mattigtal gegeben. "Im Sinne einer vorausschauenden Raum- und Infrastrukturplanung müssen deshalb auch in Teilräumen nördlich und südlich von Mattighofen-Munderfing die zukünftigen Ausbaumöglichkeiten für die B 147 bereits jetzt gesichert werden", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme aus Steinkellners Büro.

"Engstellen beruhigen Verkehr"

"Der geplante Korridor Lengau ist ein Schaubeispiel für Naturzerstörung, massive Belastung von Arainern und fehlender Bürgermitsprache", klagt hingegen Grünen-Gemeinderat Johann Winkelmeier. Er berichtet über eine erhitzte Stimmung in der Lengauer Bevölkerung. "Die Straße entzweit!", so der Lengauer, der sich dezidiert gegen beide möglichen Varianten ausspricht. Er selbst wohne nur ein paar Meter von der Straße in Heiligenstatt entfernt, viele Anrainer wünschen sich gar keine Umfahrung, die Engstellen, zum Beispiel bei der Kirche, seien natürliche Hemmungen, die den Verkehr beruhigen. Außerdem, so Winkelmeier, durchschneidet der vom Land bevorzugte Korridor Lengau 1 über längere Strecken den Hochwasser-Überschwemmungsbereich und tangiere wertvolle und zum Teil streng geschützte Biotopflächen.

Das Land verweist auf eine umfangreiche Korridor-Untersuchung mit Einbindung aller Fachbereiche, Natur- und Gewässerschutz. Auch naturschutzrechtliche Belange seien geprüft und berücksichtigt worden, heißt es. Derzeit liegen, wie in den Innviertler Nachrichten berichtet, die Umwelt- und Planungsberichte über die Streckenabschnitte für die B 147 Teilbereich Schalchen, den Abschnitt Süd (Lengau-Munderfing), die Spange Jeging und die Spange Höcken (Gemeinden Pöndorf und Lengau) bei den Bezirkshauptmannschaften Braunau und Vöcklabruck auf.

Kein Tunnel für Mattighofen

Die Grünen sprechen sich nicht nur gegen die Umfahrung Friedburg, sondern gegen alle diese Straßenbauprojekte im Bezirk Braunau aus. Lediglich Mattighofen brauche eine Lösung. "Wir fordern einen Tunnel von einem Kilometer Länge, hauptsächlich Unterhausungen", sagt Stögmüller. Damit werde nicht nur viel weniger Boden versiegelt, sondern vor allem auch die Gemeinden nicht entzweit. Für den zuständigen Landesrat kein Thema. Die Tunnelvariante sei bereits geprüft und aufgrund der Lage im Grundwasser- sowie im Hochwasserabflussbereich technisch nur äußerst schwierig machbar. "Eine solche Variante wäre wirtschaftlich nicht darstellbar", heißt es wörtlich.

Noch bis 7. Mai haben Bürger die Möglichkeit, Stellungnahmen beim Amt der Oberösterreichischen Landesregierung einzubringen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema