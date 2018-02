"Bin äußerst zuversichtlich, dass wir es packen"

RIED. In einer Woche setzt die SV Ried die Mission Wiederaufstieg fort - Manager Schiemer ist vom Aufstieg überzeugt

SVR-Manager Fränky Schiemer: „Jeder brennt auf das erste Pflichtspiel.“ Bild: Streif

Heute in einer Woche will die SV Guntamatic Ried mit einem Heimsieg gegen den FAC in die Frühjahrssaison der Sky Go Erste Liga starten. Die Ausgangsposition für den sofortigen und aus finanziellen Gründen unbedingt notwendigen sofortigen Wiederaufstieg sind gut. Das Team von Trainer Lassaad Chabbi geht als Tabellenführer in das Jahr 2018. Zwei Teams steigen fix auf, der Dritte spielt gegen den Letzten der Bundesliga Relegation. Aber die Wikinger, die in den bisherigen 20 Spielen 38 Punkte holten, sind gewarnt. Auf den Plätzen dahinter lauern Wiener Neustadt (ebenfalls 38 Punkte), Wacker Innsbruck (36) und Hartberg (35).

In der intensiven Vorbereitung habe man nichts dem Zufall überlassen, betont SV-Ried-Manager Fränky Schiemer. Mit Constantin Reiner, Philipp Prosenik und Flavio Dos Santos wurden drei Spieler geholt. Letzterer ist aber noch immer nicht in Ried. Wie berichtet, fehlt Dos Santos ein Pass, um aus seiner Heimat, den Kapverden, ausreisen zu können. "Das liegt leider nicht in unseren Händen, wir sind in Kontakt mit dem Spieler. Für ihn und uns ist es schade, dass er bei der Vorbereitung nicht dabei war und uns in den ersten Saisonspielen nicht verstärken wird", sagt Schiemer im OÖN-Gespräch und fügt hinzu: "Ich hoffe, dass die bürokratischen Hürden jetzt endlich bald geklärt werden können."

"Jeder brennt auf das erste Spiel"

Unabhängig davon überwiege aber die Vorfreude auf den Start gegen den FAC und die folgenden Spiele gegen Rapid und Liefering. "Für die Spieler ist eine so lange Vorbereitung nicht immer lustig, das kann ich noch aus eigener Erfahrung sagen. Aber ich glaube, dass sich die Mannschaft in den vergangenen Wochen viel erarbeitet hat, jetzt brennt jeder auf das erste Pflichtspiel", sagt Schiemer, der auch auf das Comeback der beiden Routiniers Thomas Reifeltshammer und Marcel Ziegl verweist. "Beide machen einen sehr guten Eindruck und sind bereit, dem Team zu helfen."

Heute bestreitet die SV Ried das letzte Testspiel gegen Budweis (15 Uhr, voraussichtlich in der Keine Sorgen Arena). In den bisherigen fünf Aufbauspielen blieb die Chabbi-Elf vier Mal ohne Gegentor. "Man sollte diese Testspielergebnisse nicht überbewerten, aber die Mannschaft hat mit dem Trainerteam intensiv am Defensivverhalten gearbeitet, ich glaube, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben", so der Rieder Manager.

Die hohe Dichte im Kader und die damit verbundene Konkurrenzsituation sieht Schiemer positiv. "Das ist ein ganz wichtiger Faktor im Training. Jeder muss alles geben, ich bin schon gespannt, welche Startelf Trainer Chabbi gegen den FAC auf das Feld schicken wird."

Der geplatzte Transfer von Seifedin Chabbi zum dänischen Tabellenführer Midtjylland sei hingegen kein Thema mehr. "Ich habe noch ein Gespräch mit ihm geführt. Er ist ein Vollprofi und hat das schnell wieder abgehakt. Jetzt geht es darum, das Ziel, den Wiederaufstieg, zu erreichen. Wenn er weiterhin so starke Leistungen bringt, stehen ihm im Sommer erneut alle Türen offen", sagt Schiemer.

Druck ja, Nervosität nein

Dass der Wiederaufstieg für die SV Ried ein Muss sei, mache ihn, so der Manager, nicht nervös. "Druck ist sicher da, aber wir wissen, was die Mannschaft kann, und ich bin äußerst zuversichtlich, dass wir es packen werden."

