Biermärz startet mit Musik, Genuss und Spaß

ALTHEIM, ASPACH, HÖHNHART, SANKT VEIT, TREUBACH. Bereits viele Highlights in ersten Wochen im März

Kostenlose Führung durch die Brauerei Wurmhöringer wird geboten Bild: (Bierregion)

Kultur, Kulinarik und süffiges Märzenbier stehen auch beim diesjährigen Biermärz auf dem Programm. 31 Tage lang dreht sich alles rund um das beliebte Getränk aus Hopfen und Malz. Auch im Bezirk Braunau laden Privatbrauereien und engagierte Bierwirte sowie Ausflugsbetriebe zu abwechslungsreichen Terminen ein.

Ein erster Auszug aus dem Programm verspricht Vielfältigkeit: Von Wirtshausliedern über Führungen bis hin zu Mythen, Genuss und Jazz wird im Bezirk viel geboten. Den Start machen die Altheimer:

Wirtshauslieder: Die Altheimer Stammtisch-Sänger STS, 14 g’standene Männer, singen in der Gaststube im Gasthaus Baumkirchner neue und alte Wirtshauslieder. Dazu werden Szenen aus dem Alltagsleben theatralisch dargestellt. Eintritt ist frei, Spenden für das Rote Kreuz in Altheim werden gesammelt. Zu hören sind die Altheimer Stammtischsänger am Freitag, 2. März, 20 Uhr.

Brauereiführung: Die Altheimer Privatbrauerei Wurmhöringer lädt zur kostenlosen Brauereiführung ein. Wer sich bis Freitag, 2. März, unter 07723/ 42204 anmeldet, kann die Brauerei am Samstag, 3. März, ab 10 Uhr, besichtigen.

Weißbier-Frühschoppen: Die Trachtenkapelle Solinger unterstützt das Frühschoppen im Revital Aspach musikalisch. Stattfinden wird es am Sonntag, 4. März, 9 Uhr in Aspach.

Genusstour: Auf die Spuren der Altheimer Brauereien können sich Besucher am Samstag, 10. März machen – Geschichten, Mythen und natürlich Kostproben aus der Bierregion inklusive. Los gehts ab 10 Uhr beim Napoleonwirt. Anmeldung bis 8. März unter 07723/8555.

Jazz-Bier-Frühschoppen: Die innviertlerisch-bayerische Formation "New Project" spielt am Sonntag, 11. März, 10.30 Uhr im Höhnharter Gasthaus Gramiller. Zu hören werden neben Swing und Soul, auch R&B, Blues und Funk sein.

