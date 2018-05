Bienen bei Autounfall entflohen

BRAUNAU/INN. In Braunau am Inn kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 19-Jährigen und einem 79-jährigen Imker. Im Kofferraum des 79-Jährigen befanden sich Bienen. Diese schwirrten an der Unfallstelle umher und mussten von der Feuerwehr eingefangen werden.

Die Bienen schwirrten am Unfallort umher. Bild: Daniel Scharinger

Kein Honigschlecken war dieser Einsatz für die Feuerwehrmänner in Braunau am Inn. Am Donnerstagnachmittag wurden diese zu einem Verkehrsunfall auf der Lamprechtshausener Bundesstraße B 156 gerufen. Zum Unfallort konnten sie aber nur mit Schutzanzügen gelangen.

Der Imker war mit "Apidea-Kästchen" mit Jungköniginnen in seinem Auto unterwegs, als der Unfall geschah. Innerhalb weniger Minuten schwirrten Tausende Bienen aus.

Der 79-Jähriger fuhr mit seinem Pkw von Braunau kommend in Fahrtrichtung Neukirchen und wollte bei der sogenannten "Heuweg-Kurve" links in Richtung Wald abbiegen.

Dabei dürfte er den 19-jährigen Braunauer übersehen haben und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Fahrzeug des Pensionisten wurde in die entgegengesetzte Richtung geschleudert. Beide Lenker und der 21-jährige Bruder des 19-Jährigen, der als Beifahrer im Auto saß, wurden nach notärztlicher Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau am Inn verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die unbeschädigten Bienenvölker wurden vom Sohn des Imkers versorgt. Einige der Kästchen wurden beim Unfall geöffnet, wobei Bienen entkamen. Diese flogen an der Unfallstelle herum. Sie wurden von den Feuerwehrmännern eingefangen.

