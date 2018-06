Bezirksmusikfest zum 130-jährigen Bestehen

GEIERSBERG. 35 Musikkapellen bei einer Marschwertung, insgesamt mehr als 70 Musikvereine: Zum 130-jährigen Bestehen des Musikvereins Geiersberg wird das heutige Rieder Bezirksblasmusikfest von 22. bis 24. Juni in Geiersberg ausgerichtet.

Mehr als 70 Musikvereine kommen. Bild: (MV Geiersberg)

Am Freitag, 22. Juni, werden um 18 Uhr die Gastkapellen empfangen, um 19.30 Uhr folgt ein Festakt mit Gesamtspiel und Festumzug. Ab 21 Uhr wird im Festzelt gefeiert.

Tags darauf unterhält ab 11 Uhr im Zelt der Musikverein der Landes-Straßenverwaltung. Um 16 Uhr geht es an die Marschwertung. Um 18 Uhr werden erneut Gastkapellen empfangen, um 19 Uhr gibt es einen Festakt mit Gesamtspiel und Umzug. Ab 21 Uhr spielt im Zelt die Blaskapelle Ceska auf.

Am Sonntag wird um 7.30 Uhr in der Geiersberger Kirche ein Gottesdienst abgehalten, um 8.30 Uhr geht es an eine Marschwertung, samt anschließendem Festzeltbetrieb, Gastkapellenempfang, Festakt und Umzug. Genaue Zeitpläne finden sich im Internet auf www.mv.geiersberg.at.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema