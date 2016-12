Bezirksliga West: Münzkirchen sucht einen neuen Trainer

Dreieinhalb Jahre beim FC Münzkirchen sind genug für Coach Thomas Stockinger

Für Taufkirchen (re. Johannes Auinger) ging es zuletzt wieder bergauf. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Weil der FC Münzkirchen den Schalchnern einen Punkt abknöpfte, überwintert Utzenaich mit nur einem Zähler Rückstand auf den Herbstmeister. Kein Wunder, dass Sektionsleiter Weibold mit der Hinrunde sehr zufrieden war. "Es gibt in allen vier Bezirksligen nur drei Vereine, die die 30 Punkte-Marke geknackt haben. Da gehören wir dazu", ist Weibold stolz. "Wir wollen unsere jungen Talente weiterentwickeln", lautet die Devise für das Frühjahr. So sollen neben Trettenbrein, Hager und Moser mit Sickinger, Treuer und Dietrich weitere Talente an die Kampfmannschaft herangeführt werden.

Der FC Münzkirchen trennte sich nach dreieinhalb Jahren einvernehmlich von Trainer Thomas Stockinger. Sein größter Erfolg war zweifellos der Vizemeistertitel 2014. Den Aufstieg in die Landesliga verpasste man knapp durch eine Niederlage im Elferschießen gegen Rohrbach/Berg. Mit 19 Punkten kann der FCM beruhigt in das Frühjahr gehen, in dem Gabriel Ritzberger nach langer Verletzungspause wieder in die Mannschaft zurückkehren soll. Offen ist derzeit noch, wer die Nachfolge von Stockinger antreten wird.

Taufkirchen, Dorf, Neuhofen 1b und St. Marienkirchen sind nur auf den Rängen zwischen zehn und 14 zu finden. Was die Heimschwäche anbelangt, schloss St. Marienkirchen nahtlos an die Vorsaison an. Dies ist auch der Hauptgrund, warum der TSV mit der Roten Laterne überwintern muss. Zwar gelang gegen Neuhofen 1b endlich der erste Heimsieg, weil aber auch St. Pantaleon gegen Peuerbach gewann, blieben die Zeilinger-Schützlinge Letzter. Dennoch sieht Sportchef Jabornig nicht schwarz: "Die Mannschaft hat Potential, trotz der Misserfolge ist der Trainingsbesuch sehr gut." Das schlechte Abschneiden hat für Jabornig zwei Ursachen: "Die vielen Ausfälle und eine schwache Chancenauswertung."

Eine durchwachsene Hinrunde hat die Union Dorf hinter sich. "Das war nicht das, was wir uns erwartet hatten", so Schriftführer Stoll, der hofft, dass die Mannschaft im Frühjahr mit den Rückkehrern Tasselmajer, Hofinger und Julian Gadermayr wieder ein anderes Gesicht zeigt. Ähnlich wie den Dorfern ging es Neuhofen 1b, das mit acht Punkten aus den ersten fünf Spielen vielversprechend startete. Doch dann holte man nur mehr magere drei Zähler, wodurch der SVN auf einem Relegationsplatz überwintern muss. Große Erwartungen setzt Coach Thomas Klochan in die Rückkehr von Kevin Schmierer, der nach einem Kreuzbandriss in der Rückrunde sein Comeback feiern will.

Mit Trainer Karl Spadinger eroberte Taufkirchen in fünf Spielen neun Punkte und konnte sich dadurch etwas Luft verschaffen. Trotz des Aufschwungs ist es nicht sicher, ob Spadinger auch im Frühjahr die Pramtaler betreut. "Der Verein möchte, dass er bleibt", hofft Funktionär Glas auf eine Fortsetzung des Engagements.

Spielberichte

Münzkirchen – Schalchen 1:1 (1:1)

Zum vierten Mal in Folge trennten sich die beiden Teams mit einer Punkteteilung. Damit bescherten die Münzkirchner ihrem scheidenden Trainer Thomas Stockinger einen würdigen Abgang. Die spielstarken Schalchener gingen nach einer Viertelstunde verdient in Führung. Nach Foul an Kapitän Florian Wallner glich Hamouz per Elfer kurz vor der Pause aus. Dass die Hausherren, die im Spielaufbau oft zu fehleranfällig waren, den Punkt ins Trockene brachten, hatten sie vor allem Tormann Fuchs zu verdanken, der etliche Male in höchster Not klärte. In der Nachspielzeit hatte der FCM Glück, dass der Schiri nicht auf den Punkt deutete.

Eggelsberg/M. – Taufkirchen/Pr. 3:2 (1:0)

In einem sehr schwachen Spiel hätte sich eigentlich keine Mannschaft den Sieg verdient. Dennoch lagen für die Taufkirchner drei Punkte in Reichweite. Durch einen Doppelschlag von Czar, der einen Freistoß verwandelte, und Schlederer lagen die Gäste bis zur 89. Minute 2:1 vorne, ehe man durch schwere Patzer die Partie noch aus der Hand gab. Nicht gut zu sprechen waren die Taufkirchner auf Schiri Preg, der unter anderem zwei Elfervergehen nicht ahndete.

Utzenaich – Rottenbach 3:1 (3:0)

Utzenaich nahm zwar vom Anpfiff weg das Heft in die Hand, tat sich aber gegen die starke Defensive der Rottenbacher schwer. Erst nach einem Foul an Koci gelang Alfons Fischer per Elfer das 1:0. Mit einem Doppelschlag jeweils nach einem Eckball sorgte Muratovic noch vor der Pause für die Vorentscheidung. Zu diesem Zeitpunkten standen bei den Gästen nur mehr zehn Spieler am Platz. Rottenbach steckte auch in Unterzahl nie auf und wurde kurz vor Schluss mit dem Ehrentreffer belohnt.

Munderfing – Dorf/Pr. 2:1 (0:1)

„Eine unnötige Niederlage, wir hätten bereits in der 1. Halbzeit alles klar machen können“, ärgerte sich Schriftführer Stoll über die Nullnummer. Die Dorfer dominierte vom Anpfiff weg das Geschehen, gingen aber nach der frühen Führung durch Dobrianskyi mit den Chancen sehr fahrlässig um. Zum Unvermögen kam auch noch Pech, als Gehmaier und Spannlang nur die Querlatte trafen. Gleich nach dem Wechsel kam Munderfing durch einen schweren Patzer von Tormann Luser, der sich eine Flanke ins eigene Tor schlug, zum billigen Ausgleich. Ab diesem Zeitpunkt war bei den Gästen der Faden gerissen. Dies nutzten die Oberinnviertler zu einem schmeichelhaften Sieg.

St. Marienkirchen/S. – Neuhofen 1b 1:0 (1:0)

Der TSV war vor diesem wichtigen Match seit fünf, die Neuhofner gar seit acht Runden ohne Sieg. Kein Wunder, dass beide Mannschaften sehr nervös in dieses Kellerderby gingen. Neuhofen hatte die ersten Möglichkeiten, in Führung gingen aber die Hausherren durch Tomek, der nach einer Stunde sogar die Chance auf das 2:0 hatte, aber an Goalie Bayer scheiterte. Der SVN bemühte sich zwar, hatte aber bei zwei Aluminium-Treffern Pech. „Gott sei Dank haben wir den Vorsprung über die Runden gebracht“, freute sich Sportchef Jabornig über die ersten Punkte auf eigenem Platz. „Wenn Moser in der zweiten Minute die große Chance zum 1:0 nutzt, wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre“, haderte SVN-Coach Thomas Klochan mit dem Fußballgott.

