Bezirk Ried bekommt wieder eine Intersport-Filiale

TUMELTSHAM/RIED. Comeback: Sportartikelhändler Intersport eröffnet im Herbst in einer ehemaligen Filiale im Gewerbegebiet Hannesgrub neu.

Ende August schließt die Sports Direct Filiale in Ried Bild: OÖN/Streif

Die Gerüchte, wonach die Sports Direct-Filiale in Hannesgrub, Tumeltsham, im Spätsommer schließen wird, verdichteten sich in den vergangenen Wochen. Jetzt ist fix, dass Sports Direct die Filiale mit Ende August schließen wird. "Räumungsverkauf, nur noch kurze Zeit", steht groß in der Auslage des britischen Sportartikelgeschäfts. Der Markteintritt in Österreich verlief für den britischen Sporthändler bisher schwieriger als erwartet. So machte Sports Direct Österreich im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Verlust von mehr als 40 Millionen Euro. Außerdem reduzierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr die Anzahl der Standorte in Österreich bereits um fünf auf 41.

Comeback von Intersport

Rund zwei Monate lang dürften die Verkaufsräume ab Anfang September dann adaptiert werden. Wie Intersport Österreich auf OÖN-Anfrage bestätigt, eröffnet der Sportartikelhändler am 27. Oktober in Hannesgrub die Filiale. Details werde man zeitgerecht bei einer Pressekonferenz präsentieren, so Intersport Austria-Pressesprecherin Isabel Höglinger. Für Intersport ist es somit eine Rückkehr an einen ehemaligen Standort.

