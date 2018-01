Bewohner fordern Machbarkeitsstudie für Hochwasserschutz in Allerheiligen

SCHÄRDING. Abwanderung keine Option: Die Betroffenen im Schärdinger Stadtteil Allerheiligen sammelten Unterschriften, um Projekt des Wasserschutzverbandes prüfen zu lassen.

Ernst Scheurecker, Vorstandsmitglied Wasserschutzverband und Richard Armstark, Obmann Wasserschutzverband (re.) mit den Experten Dr. Ing. Mikovec und Dipl. Ing. Eva Manninger, beide ILF Consulting Engineers Austria GmbH Bild: privat

Das derzeit von der Stadt Schärding geplante Hochwasserschutzprojekt für das Gebiet Neustift und Brunnwies sorgt für Unmut. Denn nach den vorliegenden Plänen wäre der Ortsteil Allerheiligen nicht vor der Flut geschützt. "Nach Auskunft von Seiten des Gewässerbezirks Braunau sei aufgrund der engen Lage des Doblbachs inmitten der Häuser ein Schutz vom Stadtteil Allerheiligen nicht möglich. Als ich nachgefragt habe, was denn dann mit den Bewohnern von Allerheiligen geschehen solle, erklärt Hofrat Schaufler sinngemäß, den Stadtteilanwohnern werde man den Vorschlag machen, falls sie zur Absiedlung bereit sind, sie anteilig zu entschädigen", echauffiert sich der Obmann vom Wasserschutzverband Schärding, Richard Armstark. Was mit den Bewohnern und deren Häuser, welche nicht zur Absiedlung bereit sind, geschehe, müsse noch geklärt werden.

Gegenvorschlag ausgearbeitet

Aus diesen und anderen Gründen hat sich der Wasserschutzverband Schärding zusammen mit dem Naturschutzbund Schärding gegen eine Verwirklichung dieses Vorschlags ausgesprochen. Kritisiert wird unter anderem, dass die geplante Einpolderung von Neustift eine große Zahl an diversen teuren Bauwerken erfordert, welche nicht nur kompliziert, in der Herstellung teuer seien, sondern auch ständig gewartet werden müssen. Vom Vorstand des Wasserschutzverbandes Schärding wurde ein eigener Vorschlag ausgearbeitet. "Dieser sieht vor, dass nach dem Plan des Universitätsprofessors Dr. Radler an der Mündung der Pram in den Inn eine Schleuse gebaut wird und somit das gesamte Pramtal in Schärding – inklusive Allerheiligen – hochwasserfrei hält", erklärt Armstark.

In der Zeit der geschlossenen Schleuse sollen die anfallenden Wassermengen der Pram in diversen Rückhaltebecken bzw. mittels strategisch geplanter Sperrbauwerke zurückgehalten werden. Eines dieser Becken wurde für die Pfude, dem größten Pramzubringer in Angsüß, bereits gebaut und ist bereits in Betrieb. "Wir vom Wasserschutzverband haben auch schon zwei Experten eingeladen, die unsere Idee, Querbauwerke an den besuchten Gebieten zu errichten, als absolut möglich und auch zielführend bestätigt haben", so Armstark.

Machbarkeitsstudie gefordert

"Zur abschließenden Beurteilung schlagen die Experten eine Machbarkeitsstudie vor. Diese müsste Schärding als direkt betroffene Stadt in Auftrag zu geben und exakt das fordern wir", so der Vereinsobmann. "Wir wollen auf keinen Fall weg von hier", sind sich auch die Anwohner von Allerheiligen einig. Auch die Gewerbetreibenden plädieren für eine humane Lösung. "Es kann doch nicht sein, dass wir hier in Allerheiligen nicht vorm Hochwasser geschützt werden", so ein Betroffener.

Eine Umfrage des Wasserschutzverbandes erbrachte mehr als 100 Unterschriften von Betroffenen in Allerheiligen, welche den Schärdinger Bürgermeister ersuchen, diese Prüfung in Auftrag zu geben. "Die Unterschriftenliste habe ich persönlich übergeben. Die Bewohner von Schärding warten darauf, das jetzt was unternommen wird", so Armstark.

"Eine Ablöse einzelner Gebäude wird angedacht"

Volkszeitung: Ist es korrekt, dass Ihrer Expertenmeinung nach, ein Schutz vom Stadtteil Allerheiligen nicht möglich sei?

Die Planungen für den Hochwasserschutz Schärding reichen schon bis 1989 zurück und es wurde immer auch schon der Ortsteil Allerheiligen dabei mitbetrachtet. Das Problem für Allerheiligen ist, dass der Ortsteil durch den Rückstau des Inn drei bis vier Meter überflutet wird. Zusätzlich fließt durch den Ortsteil der Doblbach und die Häuser stehen sehr nahe bzw. direkt am Bachufer. In einer Machbarkeitsstudie 2001 wurden Lösungen für einen 25-jährlichen und einen 100-jährlichen Schutz untersucht und die Kosten dafür ermittelt. Im Rahmen der derzeit laufenden Detailplanung der Ortsteile Brunnwies und Allerheiligen rechtsufrig der Pram werden nochmals Lösungen gesucht, wie man auch Allerheiligen schützen kann. Auf Grund der beengten Platzverhältnisse sind aber vier Meter hohe Mauern mit einer aufwendigen Gründung entlang des Doblbaches praktisch nicht machbar bzw. nur mit erheblichen Kosten realisierbar. Man müsste einige Häuser abbrechen und den Bach verlegen. Diese Studie ist noch nicht abgeschlossen, zeigt aber hohe Kosten. Eine Förderung nach dem Wasserbautenförderungsgesetz, der eine Kosten-Nutzen Untersuchung zu Grunde gelegt werden muss, ist daher sehr unsicher. Deshalb wird auch eine Ablöse einzelner Gebäude als passiver Hochwasserschutz angedacht, so wie es derzeit in Österreich in mehreren Hochwassergebieten geplant ist. Details oder Zusagen an einzelne Bewohner gibt es jedoch noch nicht. Wir befinden uns noch im Bereich einer Studie.

Vom Wasserschutzverband Schärding wurde ein eigener Vorschlag ausgearbeitet, der vorsieht, dass an der Mündung der Pram eine Schleuse gebaut wird und das gesamte Pramtal in Schärding (inklusive Allerheiligen) hochwasserfrei hält. Was halten Sie davon?

Der vom Wasserschutzverband seit Jahren immer wieder vorgebrachte Vorschlag eines Dammes entlang des Inn und einer Schleuse mit Pumpwerk für die Pram stammt aus einem 1987 erstellten Vorbericht zu einer Studie, wie die Hochwasserverhältnisse am Inn verbessert werden könnten. Doch bereits damals wurde diese Variante nur auf ausdrücklichen Wunsch der Stadtgemeinde Schärding aufgenommen und vom Verfasser darauf hingewiesen, dass diese Variante technisch sehr aufwendig ist und mit gewaltigen Investitionskosten und Erhaltungskosten verbunden ist. Um bei einem Hochwasser des Inn dann das Pramhochwasser in einer Größenordnung von 150 bis 200 m³/s über den Damm zu pumpen, müsste eine Pumpanlage etwa in der Größe des Wasserkraftwerkes Lambach errichtet und vorgehalten werden. Dass dies keine sinnvolle und finanzierbare Lösung ist, wurde von mehreren Wasserbauexperten des Landes und des Bundes bestätigt und wird auch nicht verfolgt.

Stimmt es, dass Sie den Stadtteilbewohnern in Allerheiligen eine Entschädigung in Aussicht gestellt haben, wenn Sie sich zur Absiedlung bereit erklären? Ist, dass die Leute von dort wegziehen, Ihrer Meinung nach die einzige Lösung?

Derzeit läuft das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren für den Hochwasserschutz des Ortsteiles Neustift. Liegt ein rechtskräftiger Bewilligungsbescheid vor, wird beim Bund die Finanzierung beantragt. Ein Baubeginn könnte dann 2019 erfolgen.

