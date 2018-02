Bewerbungsverfahren läuft: Bald neuer Schulinspektor

BEZIRK BRAUNAU. Im März soll der Bezirk einen neuen Pflichtschulinspektor haben.

Bald wird für Lehrer und Schüler des Bezirks Braunau ein neuer Pflichtschulinspektor gesetzt. Bild: colourbox

Seit Anfang des Jahres hat der Rieder Pflichtschulinspektor Wolfgang Schatzl alle Hände voll zu tun: Er ist neben den Schulen in Ried auch für die Braunauer Pflichtschulen der erste Ansprechpartner. Seit der Pensionierung des Maria Schmollners Hans Zillner Ende Dezember des vergangenen Jahres ist der Rieder interimistischer Leiter und damit auch mit den Agenden in Braunau vertraut. Ein Zustand, der nicht lange anhalten soll, wie auf Nachfrage der Braunauer Warte im Büro des Landesschulrates zu erfahren war.

Auch wenn es anfangs nicht so ausgesehen hat – die Pensionierung von Hans Zillner war keine Überraschung, heißt es seitens der Pressesprecherin Andrea Fürtauer-Mann: "Es wird natürlich einen Nachfolger für Hans Zillner geben." Das Bewerbungsverfahren ist in vollem Gange. "Auswahlverfahren" wird es von der Pressesprecherin genannt, es gibt mehrere Bewerber. Erst nach den Semesterferien wird alles entschieden sein. "Wir müssen alles ins Ministerium nach Wien weiterleiten, von dort kommt dann das O.K. für den nächsten Pflichtschulinspektor. Wir rechnen damit, dass mit März ein neuer Pflichtschulinspektor für Braunau ernannt wird", erklärt Fürtauer-Mann.

Schulmanager gesucht

Es sei nicht schwer, Personen zu finden, die sich für das Amt des Pflichtschulinspektors zur Verfügung stellen wollen. Auch wenn das Berufsfeld ein breites ist – oder gerade deshalb. "Ein Pflichtschulinspektor ist sozusagen der Schulmanager für alle Pflichtschulen in seiner Region. Er ist zuständig für Personal, Ressourcen, Rechtliches und so weiter. Schule ist ein breites Feld und eine Management-Funktion ist sicher für viele interessant", sagt sie. (mala)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema