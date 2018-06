Bestätigt: Josko wird neuer Stadionsponsor bei der SV Ried

RIED. Zweitligist SV Guntamatic Ried spielt ab sofort in der Josko-Arena. Der bisherige Namenssponsor der Keine Sorgen Arena, die OÖ Versicherung, bleibt dem Verein als Premiumpartner erhalten.

Jürgen Jungmair (Bereichsleitung Marketing Josko), Hans Scheuringer (Geschäftsführer Josko), Karl Wagner (SVR-Präsidiumsmitglied) und Christoph Vormair (Leiter Sponsoring & Marketing SV Guntamatic Ried) Bild: SV Ried

Das Stadion der SV Guntamatic Ried hat, wie bereits vorab berichtet, einen neuen Namen: Ab sofort wird in Ried in der „Josko Arena“ gekickt. Nach neun Jahren Stadion-Partnerschaft mit der OÖ Versicherung beginnt damit im Innviertel eine neue Ära. Der langjährige Hauptsponsor Josko wird neuer Stadionsponsor.

„Ich möchte mich sehr herzlich bei der OÖ Versicherung für ihr langjähriges Stadionsponsoring und die ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken. Für den gesamten Verein ist es eine große Freude, dass wir jetzt unseren langjährigen Hauptsponsor Josko als Namengeber gewinnen konnten. Wir hoffen auf viele gemeinsame Erfolge“, betont SVR-Vorstandsmitglied Karl Wagner.

„Partner als Namensgeber für das Stadion der SV Ried – das trägt nicht nur unserer tiefen Verbundenheit zur Region Rechnung, sondern auch dem Vertrauen in den Verein und in das Team. Möge die ‚Josko Arena‘ ein Ort des Zusammenhalts und der gemeinsamen Erfolge sein“, sagt Josko-Geschäftsführer Johann Scheuringer.

„Die neun Jahre als Stadionpartner (Keine Sorgen Arena) bei der SV Ried bleiben uns in sehr positiver Erinnerung. Selbstverständlich halten wir dem Verein weiterhin die Treue. Die OÖ Versicherung wird ab dieser Saison unter anderem am Trikot der Kicker präsent sein“, so Josef Stockinger, Generaldirektor der Oberösterreichischen Versicherung AG.

