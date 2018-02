Beschwerden über Automaten-Lokal am Unteren Stadtplatz häufen sich

SCHÄRDING. Die Beschwerden über ein Automaten-Lokal, das am Unteren Stadtplatz seit einigen Wochen 24 Stunden am Tag geöffnet hat, häufen sich in Schärding.

Am Unteren Stadtplatz gibt es rund um die Uhr Snacks und Getränke. Bild:

„Abends, auch unter der Woche, stehen Jugendliche davor und machen jede Menge Lärm und vor allem auch Müll. Außerdem können sie sich dort auch billiges Dosenbier am Automaten kaufen. Wo ist da der Jugendschutz?“, echauffiert sich ein Schärdinger. Außerdem sei oftmals ein starker Uringeruch vor dem Lokal wahrzunehmen.

„Die Stadtgemeinde Schärding hatte bereits bei der Gewerberechtsverhandlung im Oktober 2017 große Bedenken hinsichtlich dieses Lokals geäußert, da die 24-Stunden-Öffnung unbeaufsichtigt erfolgt“, erklärt Rosemarie Kaufmann, Amtsleiterin der Stadtgemeinde Schärding auf OÖN-Anfrage. „Gerade eine ‘Anlockung’ von Publikum aus Lokalen, welche in der Nacht schließen, ist hierbei zu befürchten.“

Gemeinde wollte Beschränkung

Weiters wurde aus Sicht der Stadtgemeinde Schärding ein erhöhter Reinigungsaufwand im Bereich Unterer Stadtplatz vorhergesehen, welcher sich laut Kaufmann leider auch bewahrheitet hätte. „Aus diesem Grund ersuchte die Stadtgemeinde die Antragsteller die Betriebszeit in der Nacht einzuschränken, was jedoch nicht Gehör gefunden hat.

Da es sich jedoch um eine gewerbebehördliche Genehmigung handelt, ist in diesem Fall die Bezirksverwaltungsbehörde Schärding und nicht die Stadtgemeinde zuständig“, so die Schärdinger Amtsleiterin.

Von Seiten der Bezirkshauptmannschaft Schärding heißt es, dass es bereits eine Überprüfung des Automaten-Lokals am Unteren Stadtplatz gegeben hätte. Da es sich aber um ein laufendes Verfahren handeln würde, könnten noch keine konkreten Details über mögliche Auflagen bekannt gegeben werden.

Überprüft sei selbstverständlich auch der Zugang zu alkoholischen Getränken für Jugendliche worden. „An anderen Standorten wurde das Problem dadurch gelöst, dass ähnlich wie zum Beispiel bei Zigarettenautomaten, vor dem Kauf eines Dosenbiers die Bankomatkarte zur Überprüfung in den Automaten gesteckt werden muss“, so ein Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Schärding. Hilfreich wäre seiner Meinung nach eine verstärkte Kontrolle durch die Polizei.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema