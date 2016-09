Berufssoldaten gesucht: Grenadiere in Ried wollen nun kräftig aufstocken

INNVIERTEL / RIED. Ausbau für internationale Einsätze – Rieder setzen gezielt bei Stellungspflichtigen an

Wuchtige Einsatzvorführungen bei Tag der offenen Tür des Rieder Panzergrenadiebataillons 13 Bild: sedi

Tausende Besucher am Wochenende bei einem Tag der offenen Tür mit Einsatzvorführungen in der Rieder Kaserne – und das Panzergrenadierbataillon 13 will in Ried von derzeit rund 250 auf Sicht um 100 bis 150 Berufssoldaten aufstocken – in Summe etwas mehr als 400 sind am Ende kapazitätsmäßig möglich.

"Die finanziellen Mittel sind vorhanden. Wir haben derzeit ein sehr gutes Angebot. Jeder wird aufgenommen, es gibt praktisch keine Einschränkungen", so Bataillonskommandant Alfred Steingreß anlässlich des Tages der offenen Tür, bei dem Zivilisten erstmals auch mit Sturm- und Maschinengewehr feuern konnten. "Mittlerweile können wir quasi wieder eine lebenslange Anstellung garantieren." Gelingen soll das Aufstocken der Berufssoldaten auch via Grundwehrdienst, für den die Rieder nun in einem bundesweiten Pilotprojekt aktiv werben.

Bundesweites Vorreiter-Projekt

Dazu wenden sich die Rieder Grenadiere direkt an die Gemeinden des Einzugsgebiets – im Innviertel und in den Bezirken Grieskirchen und Vöcklabruck – an alle Stellungspflichtigen und die Bürgermeister, um das Angebot der Rieder Kaserne vor Ort zu präsentieren: Einsatzspektrum, Einsatzvorführungen, Waffen, Uniformen, Essen aus der guten Rieder Küche.

"Wir informieren die Stellungspflichtigen auch über den Ablauf der Stellung in Linz. Man kann bei der Stellung angeben, wo man einrücken will. Sehr vieles wird dabei berücksichtigt", so Kommandant Oberst Steingreß und sein Stellvertreter Friedrich Rescheneder.

Sich mit eigenen Aktionstagen direkt an die Stellungspflichtigen zu wenden, sei eine Initiative aus Ried und ein Weg, der bisher einmalig in Österreich sei. "Ich glaube, das wird Schule machen", sagt Steingreß. Die Bezirke Braunau und Ried waren bereits an der Reihe. "Die jungen Leute waren sehr interessiert, eine sehr positive Erfahrung für uns."

Für den Bezirk Schärding war es heuer angesichts des zugeteilten Stellungstermins zu kurzfristig. Am 14. Oktober strecken die Rieder Grenadiere aber ihre Fühler in die Bezirke Vöcklabruck und Grieskirchen aus. "Mehr als 1100 Stellungspflichtige. Wir haben sie und die jeweiligen Bürgermeister für den 14. Oktober zu uns in die Kaserne nach Ried eingeladen."

Kernbotschaft: "Wir sind das Innviertler Bataillon. Komm, schau dir das an!" Bei Aufstocken des Kaders seien sämtliche Bereiche im Visier. "Wir suchen alles – Schützen, Fernmelder, Sanis, Panzerfahrer, Kraftfahrer. Bei uns können die jungen Leute den Lkw-Führerschein absolvieren. Wir bieten ein tolles Umfeld. Interessierte können sich jederzeit bei uns melden, vor allem auch Frauen. Wir sind für alles offen."

Kommando und Stabskompanie in Ried sollen übrigens umgestellt werden. Das Rieder Bataillon hat sich bei den Auslandseinsätzen einen Namen gemacht und erhält alle zur Aufstockung nötigen Mittel. Schon bis Mitte nächsten Jahres sollen in Ried rund 100 zusätzliche Berufssoldaten stationiert sein. Statt wie bisher mit Pandur-Radpanzern werden die Auslandseinsätze mit den Rieder Ulan-Schützenpanzern bestritten. "Wir machen unsere Leute fit für den Auslandseinsatz mit dem Ulan-Panzer."

Nach Deutschland verlegen

Im ersten Halbjahr 2017 steht nationale Vorbereitung auf dem Programm, im zweiten Halbjahr wird nach Deutschland verlegt, um sich auf internationaler Ebene vorzubereiten. Ab Jänner 2018 soll die erweiterte Truppe bereit sein für alle möglichen Arten von Einsätzen in einem Radius von 4000 Kilometern. "Wir bilden das gesamte Spektrum aus", sagt Oberst Alfred Steingreß.

„13er-Kameraden“: Neuer Obmann für 1200 Mitglieder

Führungswechsel bei der „13er Kameradschaft“: 25 Jahre nach der Gründung hat Major Alfred Sanz das Kommando übernommen. Der Offizier wurde kürzlich in dieses Amt gewählt. Gründer und Langzeit-Präsident Gerold Falch zog sich zurück und lässt es künftig ruhiger angehen.

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten rief Falch 1991 die „13er Kameradschaft“ – die Namensgebung steht in enger Verbindung mit dem in Ried stationierten Panzergrenadierbataillon 13 – ins Leben. Bei der ersten Generalversammlung im Jahr 1992 waren 26 Mitglieder anwesend, aktuell beläuft sich der Mitgliederstand auf 1200.

Wehrpolitische Informationen

Bis heute bemüht sich die „13er Kameradschaft“ ihrem selbstgesetzten Ziel, Bindeglied zwischen Garnison und Bevölkerung zu sein und dabei auch beim Transport wehrpolitischer Informationen mitzuhelfen, gerecht zu werden. Zudem unterstützt sie soziale und kulturelle Projekte.

Jeden dritten Donnerstag im Monat findet der Stammtisch der „13er Kameradschaft“ statt. „Wobei Stammtisch eine etwas irreführende Bezeichnung ist, da jeder mit einem Vortrag beginnt“, sagt Alt-Präsident Oberst Gerold Falch, der am Freitag geehrt wurde.

„Ich habe dieses Amt gerne übernommen und werde alles daransetzen, die Erfolgsgeschichte der ,13er Kameradschaft‘ fortzusetzen, getreu dem Motto des Panzergrenadierbataillons 13, ,Tapfer, standhaft und treu‘“, so Falchs Nachfolger Alfred Sanz.

Attraktives Angebot

Mittel vorhanden, Personal gesucht: Auf Dauer in Ried Berufssoldat zu bleiben, sei aus heutiger Sicht kein Problem. Aber auch ein kürzeres berufliches Dasein als Soldat sei mit attraktivem Angebot kombiniert. Wer sich für sechs Jahre verpflichtet, erhält im Anschluss Berufsförderung: 75 Prozent des vorigen Grundgehalts für die Dauer von zwei Jahren sowie insgesamt bis zu 80.000 Euro für Ausbildungskosten. „Ein sehr gutes Angebot. Nur wissen das zu wenige Leute“, sagt Bataillonskommandant Alfred Steingreß.

