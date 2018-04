Beliebtes Messe-Doppel mit mehreren OÖN-Aktionen am Wochenende

RIED. "Guten Appetit" und "50 plus" locken am Wochenende in die Hallen der Messe Ried.

Viel Information und jede Menge heimischer Genuss Bild: Messe Ried

Eine weitere Ausgabe des beliebten Messe-Doppels "50 plus" und "Guten Appetit" lockt am Samstag, 14. und Sonntag, 15. April, in die Hallen der Rieder Messe. "Guten Appetit" servieren Anbieter aus dem Genussland Oberösterreich an 30 Ständen, dazu gibt es internationale Gerichte – Weine aus Österreich treffen aus Bier, Most und Saft. Vier Innviertler Haubenköche führen Kochkunst auf höchstem Niveau vors Auge, die "Resi-Oma" gastiert ebenso live wie Grill-Weltmeister Viktor Samwald, die Berufsschule Ried ist mit einer Schau-Backstube vertreten.

Mehrere OÖN-Aktionen

Ein Eintritts-Ticket für zwei Messen. Parallel zur "Guten Appetit" lockt "50 plus" mit einer Palette von Wellness und Gesundheit, Mode, Reise und Ausflug über Wohnen, Lifestyle bis zu Hobby, Garten und Outdoor. Dazu gibt es viel Beratung zu Themen wie Pflege, eine Gesundheitsstraße und eine Bühne, auf der unter anderem Schauspielerin Chris Lohner auftritt – am Samstag, um 13 Uhr. Die Messe "50 plus" ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet, die Messe "Guten Appetit" am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 7 bis 17 Uhr – eine eigene Weinlounge lässt sich am Samstag bis 20 Uhr genießen. Inhaber der OÖNcard genießen zum Messedoppel ermäßigten Eintritt – jeweils sechs statt neun Euro, gültig für bis zu zwei Personen je OÖNcard.

Auch OÖN-Gewinnspiele

Die OÖN bieten in Halle 18 einen eigenen Treffpunkt, in einer OÖNcard-Lounge erhalten Inhaber der OÖNcard gratis Kaffee. Tageszeitungen liegen zum Durchblättern und zur Gratis-Mitnahme auf. Besucher können am aktuellen OÖN-Gewinnspiel "Traumreise gewinnen", bei dessen Teilnahme es auch Sofortgewinne wie Kletzerl-Würste, OÖN-Bier aus der Brauerei Ried und Schlüsselanhänger mit Flaschenöffner gibt. Familien erwartet ein KinderNachrichten-Gewinnspiel, bei dem als Hauptpreis ein Familienurlaub im Inkuna-Ressort in Natternbach winkt – dazu weitere Überraschungen wie KinderNachrichten-Ausmalbücher oder Mostdipf-Schlüsselanhänger.

