Beliebter Gastronom Markus Hofbauer in Marokko verstorben

SCHÄRDING. Der Schärdinger Gastronom Markus Hofbauer ist in Marokko verstorben. Die näheren Umstände des plötzlichen Todes sind derzeit noch nicht bekannt. Der Schock in der Barockstadt über den plötzlichen Tod des 44-Jährigen ist groß.

Der beliebte Gastronom Markus Hofbauer ist tot. Bild:

Der 44-jährige Geschäftsführer des bekannten und renommierten Lokals "Barista" am Schärdinger Stadtplatz ist während eines Urlaubsaufenthaltes mit Innviertler Freunden in Marokko verstorben. Das bestätigte Bettina Berndorfer, Geschäftsführerin von Schärding Tourismus, am Freitagvormittag auf OÖN-Anfrage.

"Wir sind alle fassungslos, es ist ein großer Schock", sagt Berndorfer. Die näheren Umstände des Todes seien noch unbekannt. "Er war voller Tatendrang, er war so ein positiver Mensch und konnte die anderen für seine Ideen begeistern", sagt Berndorfer und fügt hinzu: "Schärding ist ihm am Herzen gelegen, er war ein so lieber Mensch und Spitzengastronom."

Hofbauer engagierte sich auch politisch - er war VP-Gemeinderat in der Barockstadt, außerdem stellvertretender Vorsitzender von Schärding Tourismus, auch bei der Schärdinger Wirtevereinigung "Aktiwirte" war er aktiv.

Bürgermeister Angerer: "Können es noch nicht fassen"

Groß ist der Schock auch bei Schärdings Bürgermeister Franz Angerer: "Wir alle können es noch nicht fassen, dass Max Hofbauer, den alle liebevoll 'gelatimax' nannten,von uns gegangen ist. Mit seinem Tod ist unsere Stadt um eine bedeutende Persönlichkeit ärmer geworden. Er war treibende Kraft bei vielen sozialen Projekten, die sich ausgesprochen positiv für unsere Stadt erwiesen haben. Auch als vielgeschätzter Gemeinderat war er immer um das Wohl des Ganzen bemüht. Auf ihn war immer Verlass; was getan werden musste, das packte er an. Auch war er sich seiner Verantwortung als Gemeinderat immer bewusst. Unser Mitgefühl gilt in diesen Stunden seiner von ihm immer sehr geliebten Frau Sandra. Er wird uns allen sehr fehlen", so Stadtchef Angerer.

Die Schärdinger Aktiwirte trauern um ihren Freund

"Ein wunderbarer und wertvoller Mensch"

„Wir kannten uns von Kindheit an. Wir waren gute Freunde“, sagt Gerhard Pacher, ehemaliger VP-Vizebürgermeister und aktueller VP-Fraktionsobmann in Schärding auf OÖN-Anfrage. „Unsere Väter waren bei der ÖBB-Vertretung in Passau Arbeitskollegen. Unsere Eltern trafen sich regelmäßig, wir waren als Buben dabei, hatten von klein auf eine große Vertrauensbasis. Wir waren seit jeher gute Freunde. Ein wunderbarer und wertvoller Mensch.“ Bis zuletzt waren Pacher und Hofbauer in der Schärdinger Silberzeile Nachbarn. Seit der Gemeinderatswahl 2015 war der Verstorbene für die Schärdinger VP im Gemeinderat. „Markus war im Finanzausschuss, er hat seine Arbeit sehr gut gemacht und sich immer mit Augenmaß für die Menschen eingesetzt. Am Montag hat er noch an der Gemeinderatssitzung teilgenommen und mit gesagt, dass er nach Marokko reisen wird", so Pacher.

Hofbauer stand immer für das Miteinander

Von der Allergen-Verordnung bis zum Rauchverbot in Lokalen: Hofbauer wehrte sich stets „gegen eine überbordende Bevormundung“ - er hatte im Jahr 2015 eine Demonstration federführend mitorganisiert, unter dem Titel „Miteinander statt Gegeneinander – Raucher und Nichtraucher vereint. Die Demonstration in Schärding erregte bundesweit Aufsehen.

Die VP-Stadtpartei änderte wegen des tragischen Todesfalls Freitagvormittag das Profilfoto auf Facebook.

