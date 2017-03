Beim SK Schärding geht es um mehr als ums Prestige

Hofpointner-Elf will mit Sieg gegen den SK Altheim die untere Tabellenregion verlassen.

Der Sieg des SK Schärding (links Torschütze Laszlo Somogyi) gegen Friedburg war etwas überraschend, aber völlig verdient. Bild: HCH-Fotopress

Nach dem Sieg beim Tabellenvierten aus Friedburg empfängt der SK Schärding am Freitagabend (19 Uhr) den abstiegsbedrohten SK Altheim. Während das Auftaktspiel gegen den FC Andorf noch abgesagt werden musste, konnten die Altheimer ihre erste Frühjahrspartie gegen den SC Marchtrenk für sich entscheiden und somit die Rote Laterne abgeben. Im Innviertler-Derby gegen Schärding wird man mit Fabian Wimmleitner, der im Winter von der Union Gurten gekommen ist und noch eine Sperre absitzen musste, auch zum ersten Mal auf den prominentesten Neuzugang zurückgreifen können. Nichtsdestotrotz kann die Elf von Roland Hofpointner mit breiter Brust auftreten, bot man in den ersten beiden Frühjahrsrunden eine jeweils recht ansprechende Leistung.

Andorf will zu alter Stärke finden

Zu einem weiteren Derby kommt es am Samstag (16.30 Uhr) in der Begegnung zwischen dem FC Andorf und der Union Esternberg. "Derbys gegen Andorf sind meist sehr eng und haben oft eigene Gesetze", hofft Esternberg-Sektionsleiter Franz Wallner auch beim Tabellenführer auf einen Punktezuwachs. Die Andorfer wollen nach einem mäßigen Auftritt in Sattledt wieder an die Spielstärke aus der überragenden Hinrunde anschließen, müssen dabei aber auf einen wichtigen Mann verzichten. Während Mittelfeldmotor Peter Nagy der Elf von Bernhard Straif aufgrund einer Gelb-Sperre fehlt, kehrt Andre Klemm nach abgesessener Sperre jedoch wieder zurück.

Aber auch die Sauwaldveilchen können nach der gelb-roten Karte gegen Franz Mauthner nicht in Bestbesetzung auftreten. Im Herbst konnte der FCA das Spiel in Esternberg mit 3:0 für sich entscheiden, wofür sich die Esternberger nun revanchieren wollen. Man darf gespannt sein, ob einem der beiden Mannschaften der erste Sieg im Frühjahr gelingen wird, oder ob man sich die Punkte teilt.

Spielberichte

Friedburg – SK Schärding 0:2 (0:1)

Der SK Schärding fand gut in das Auswärtsspiel und ging bereits nach neun Minuten durch Christoph Mandl in Führung. Nachdem Petr Ruzicka wenig später die große Chance auf das 0:2 liegenließ, sah Friedburgs Sladjan Lesic nach einer halben Stunde völlig zu Recht Gelb-Rot. Die Hofpointner-Elf stellte in Überzahl taktisch kaum etwas um und ließ den Gegner zu keinen zwingenden Chancen kommen. Mit dem 0:2 in Minute 55 machte Laszlo Somogyi dann alles klar, feierten die Schärdinger einen etwas überraschenden, aber verdienten Auswärtssieg.

Esternberg – Bad Wimsbach 1:1 (1:0)

Die Union Esternberg hatte in der ersten Halbzeit alles unter Kontrolle, ging unter Mithilfe des gegnerischen Torhüters durch Sebastian Bauer in Führung und hatte bei einem Stangentreffer des 1:0-Torschützen wenig später Pech. Im zweiten Abschnitt ließ die Konzentration der Kriegner-Elf etwas nach, Bad Wimsbach wurde aber weiterhin kaum gefährlich. Bis zur 58. Minute, als Schiedsrichter Günther Nebel völlig zu Unrecht auf Strafstoß und Gelb-Rot gegen Franz Mauthner entschied. Nachdem Martin Plasser sicher zum 1:1 verwandelte, kamen die Sauwaldveilchen in Unterzahl nur mehr zu Halbchancen und mussten sich mit einer Punkteteilung begnügen.

Sattledt – Andorf 0:0

Auf holprigem Boden taten sich beide Mannschaften schwer, zu konkreten Torchancen zu kommen. Bis auf die eine oder andere Halbchance bekamen die Zuseher kaum Höhepunkte zu Gesicht. Während Andorfs Kapitän Mario Illibauer nach schöner Hereingabe im zweiten Abschnitt über das Tor schoss, musste sich auf der anderen Seite Torhüter Manuel Oberauer in der Schlussviertelstunde zweimal auszeichnen, um das in Summe gerechte Remis für den Tabellenführer festzuhalten.

