"Bei der Bürgermeisterwahl in drei Jahren werde ich nicht kandidieren"

ANDORF. Die neue Andorfer Vizebürgermeisterin Roswitha Scheuringer will "Junge" motivieren.

"Ich bin schon seit 30 Jahren dabei, aber so einen Wirbel hatten wir noch nie", so Roswitha Scheuringer, die seit wenigen Tagen neue SP-Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Andorf ist. Geplant hatte die 60-Jährige diesen "Aufstieg" nicht. Im Interview verrät die Andorferin, warum sie das Amt doch übernommen hat und vor allem, wie es mit der SP-Ortsgruppe weiter gehen soll.

Bei Ihrer Angelobung haben Sie die anderen Fraktionen im Andorfer Gemeinderat "beruhigt" und verkündet, nicht bei der nächsten als Wahl als Bürgermeisterkandidatin anzutreten. Warum eigentlich nicht?

Scheuringer: Vor zehn Jahren wäre es was anderes gewesen, aber mit 60 will ich langsam etwas kürzer treten und werde daher nicht in drei Jahren als Bürgermeisterkandidatin antreten. Ich hatte geplant, 2021 im Gemeinderat aufzuhören. Nach all den Streitereien in den letzten Wochen in unserer Ortsgruppe habe ich mich entschlossen, das Vizebürgermeisteramt bis dahin zu übernehmen, damit wir wieder auf die Füße kommen. Ich will, dass wieder Ruhe innerhalb unserer Gruppe herrscht und wir keine Energie in unnötige Streitereien mehr vergeuden. Jeder kann seine Meinung haben, aber letztendlich muss an einem Strang gezogen werden.

Ist ein kompletter Neustart so einfach möglich?

Wir haben ein tolles Team. Und unsere Nachbesetzungen im Gemeinderat sind auch nicht das letzte Aufgebot, wie böse Zungen behaupten, sondern ein guter Mix aus erfahrenen Leuten und neuen Gesichtern.

Und was ist mit den Leuten aus der eigenen Fraktion, die öffentlich Kritik geäußert haben?

Alle in Andorf wissen, was war und dass es unterschiedliche Grüppchen innerhalb unserer Fraktion gegeben hat. Bei uns kamen einfach verschiedene Charaktere zusammen sowie ein paar unglückliche Umstände. Vergessen ist nichts, aber wir schauen jetzt in die Zukunft und sind offen für Gespräche. Meine Türen für ein klärendes Gespräch stehen immer offen und jeder kann zurückkommen, wenn er will.

Einige wollten ein "junges Gesicht" als SP-Vizebürgermeister. Fühlen Sie sich als Notlösung?

Nein, sicher nicht. Ich wurde einstimmig von meinen Parteifreunden gewählt. Meine Erfahrung spricht für mich, vor allem nach den schwierigen Monaten. Meine erste Priorität ist eine funktionierende Zusammenarbeit, sowohl innerhalb der SP Andorf als auch mit den anderen Fraktionen. Dafür mache ich mich stark!

Und wie waren die Reaktionen auf Ihre neue Funktion?

Am meisten gefreut hat mich, dass die Kinder in der Neuen Mittelschule gleich auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob ich jetzt eh nicht in der Mittagsaufsicht aufhöre, da ich neue Vizebürgermeisterin bin.

Warum sind Frauen in der Politik noch immer die Ausnahme?

Ganz einfach, weil meist die Familie an erster Stelle steht und sie niemanden für ihre Kinder haben, der diese bei alle den Abendterminen beaufsichtigt. Wir müssen auch in den Gemeinden flexibler werden, um das zu ändern. Ein erster Schritt wären Sitzungen zu "kinderfreundlicheren" Terminen. Frauen wären politisch sehr interessiert, aber die Rahmenbedingungen müssen sich ändern!

