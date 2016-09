Bayerische Kunst zu Gast in Obernberg

OBERNBERG. Der Berufsverband Bildender Künstler zeigt ausgewählte Werke im Kunsthaus Obernberg.

Birgit Szuba: "Väter und Brüder blieben im Krieg" Bild: W. Schmidt

Unter dem Motto "VIS A VIS" stellen 55 bayerische Künstler von Samstag, 1. Oktober, bis Sonntag, 23. Oktober, ihre Werke im Kunsthaus Obernberg aus. Unter ihnen Alois Achatz, Matthias Eckert, Helmut Langhammer, Eveline Kooijman und Nina Seidel-Herrmann. Gezeigt werden Malereien, Grafiken, Zeichnungen, Fotografien, Objekte und Installationen der zeitgenössischen, bildenden Kunst.

Die Vernissage findet am Samstag, 1. Oktober, um 20 Uhr statt. Die Grußworte wird Ludwig Bäuml, erster Vorsitzender des Berufsverbands Bildender Künstler Niederbayern-Oberpfalz, sprechen. Die Ausstellung eröffnet Josef Brescher, künstlerischer Leiter der Burg Obernberg. Aspekte zur "grenzüberschreitenden kulturellen Zusammenarbeit" trägt Bürgermeister Albert Ortig, Vorsitzender der Inn-Salzach-Euregio, vor.

Die Ausstellung sei eine umfangreiche Werkschau der Mitglieder des Berufsverbands Bildender Künstler Niederbayern-Oberpfalz und werde im Rahmen der regelmäßig stattfindenden "großen Ostbayerischen Kunstausstellung" veranstaltet, sagt Josef Brescher.

Die Auswahl der Kunstobjekte unterliege einer strengen Jurierung. Dadurch sei sichergestellt, dass nur qualitativ hochwertige Arbeiten, die einen aktuellen, zeitkritischen Bezug aufweisen, den Weg in die Ausstellung finden.

Die Werke sind freitags bis sonntags, jeweils von 14 – 18 Uhr, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Lange Nacht der Kunst

Zusätzlich lädt das Kunstmuseum Obernberg am Samstag, 1. Oktober, 19 Uhr zur Eröffnung der Langen Nacht der Kunst ein (Einlass ab 18 Uhr). Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem "Obernberger Heimat- und Kulturverein" im Museum Obernberg statt. In einer Sonderausstellung wird die Handwerkskunst des Vergoldens und Staffierens vorgestellt. Die jahrtausendealte Technik und diverse Arbeitsschritte werden anschaulich präsentiert.

