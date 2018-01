Baumängel: Gemeinde will Bordell schließen lassen

INNVIERTEL. Tauziehen mit Betreiber um angeordnetes Verbot der Weiternutzung des Gebäudes.

Zuletzt Berufung gegen Haus-Nutzungsverbot erfolglos Bild: vowe

Nach Wasserschäden wurden einer Innviertler Gemeinde Baumängel in einem örtlichen Bordell gemeldet. Es folgte ein Lokalaugenschein samt Niederschrift von festgestellten Mängeln, so die Gemeinde. Nun soll das Bordell per Gemeinderatsbeschluss geschlossen – eine Weiternutzung des Gebäudes untersagt werden. Einer Berufung durch den Hausbesitzer wurde nicht stattgegeben. Dieser kann sich nun aber noch an das Verwaltungsgericht wenden. Vorläufig ist die Benutzung jedenfalls untersagt.

Die Gemeinde hatte im Vorfeld vom Hausbesitzer ein statisches Gutachten eingefordert. Dieser hatte zwar ein Schreiben eines Ingenieurs aus dem osteuropäischen Raum vorgelegt. Das "sogenannte Gutachten" sei aber in schlechtem Deutsch verfasst und nicht schlüssig, so die Gemeinde. In der Folge sei ein Mängelbehebungsauftrag mit der Aufforderung, "ein schlüssiges und nachvollziehbares sowie verständliches Statikgutachten von einem staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker vorzulegen". Der Hausbesitzer brachte in der Folge ein Schreiben einer heimischen Zimmerei ein. Dieses komme aber eher einer Neuberechnung des Dachstuhls gleich und gehe nicht auf die Bewertung von festgestellten Mängeln ein, heißt es seitens der Gemeinde.

Berufung nicht stattgegeben

Gegen eine im Sommer untersagte Weiternutzung des Hauses brachte der Besitzer Berufung ein. Im Wesentlichen vertrete er die Ansicht, dass die Zimmerei als Baumeister die Befugnis habe, eine statische Überprüfung vorzunehmen und das eingereichte "Gutachten" den Auflagen entspreche, so die Gemeinde. Diese ist jedoch ganz anderer Ansicht und gab zuletzt der Berufung im Gemeinderat nicht statt.

Sollte doch ein statisches Gutachten vorgelegt werden, das keine Gefahr ausweise, wäre die Weiternutzung wieder erlaubt, so die Gemeinde.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema