Baubeginn Haltestelle: Mitte Dezember hält der erste Zug in Schalchen

SCHALCHEN. ÖBB erwarten sich durch die Modernisierung der Mattigtalbahn deutliche Zuwächse.

Mit dem Bau der Haltestelle in Stallhofen (Gemeinde Schalchen) wurde bereits begonnen. Bild: OÖN-rasc

Die Bodenplatte für die neue Haltestelle in Schalchen ist bereits gegossen, am Sonntag, 11. Dezember, um exakt 6.14 Uhr hält dort der erste Zug nach Salzburg. Die ÖBB erwarten sich durch die Modernisierung der Mattigtalbahn deutliche Zuwächse, vor allem bei Pendlern.

Die Haltestelle wird folgendermaßen aussehen: Geplant ist ein Randbahnsteig mit barrierefreiem Zugang über eine Rampe. Dieser ist 160 Meter lang und für ein bequemes Ein- und Aussteigen nur 55 Zentimeter hoch. Es wird ein wetterfester Unterstand aus Beton mit Glaselementen sowie eine überdachte Bike & Ride-Anlage mit 20 Abstellplätzen errichtet. Der gesamte Bahnsteig wird beleuchtet.

Zusammen mit dem Land und den Gemeinden Schalchen und Mattighofen werden insgesamt 1,2 Millionen Euro investiert. 50 Prozent übernehmen die ÖBB, die zweite Hälfte das Land und die Gemeinden.

Viele Pendler erwartet

Die Haltestelle befindet sich in der Ortschaft Stallhofen, an der Grenze zu Mattighofen. Das Gewerbegebiet mit mehreren tausend Beschäftigten ist somit künftig direkt mit der Bahn erreichbar. "Aufgrund der Tatsache, dass gleich drei Großbetriebe an das ÖBB-Netz angeschlossen werden, erwarten wir uns vor allem bei den Pendlern deutliche Zuwächse. Da die Haltestelle vor KTM-Sportmotorcycle AG, Delphi und Mahle gebaut wird, hoffen wir, dass viele, die jetzt mit dem Auto zur Arbeit fahren, auf die Bahn umsteigen. Auch bei Schülern erwarten wir ein Plus", sagt Karl Leitner. Er ist ÖBB-Pressesprecher Oberösterreich.

Die Arbeiten verlaufen nach Leitner planmäßig. Mit Ende November wird die Schalchner Anlage fertiggestellt und mit dem Fahrplanwechsel im Dezember in Betrieb genommen.

